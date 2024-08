Pavel Mikeš dnes 20:00

Zatím je to mizérie, ovšem pozor! Češi v Paříži ještě vytasí pár medailových želízek. V závěrečných dnech olympijských her se budou vkládat největší naděje do oštěpaře Jakuba Vadlejcha, lezce Adama Ondry a rychlostních kanoistů Martina Fuksy a Josefa Dostála.