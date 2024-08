Milan Novotný dnes 09:45

Sport je veskrze synonymem mládí a v nezralém věku je zároveň záhodno nabrat vědomosti do života po kariéře. Dneska chce co nejvyšší vzdělání snad každý. Většina českých olympioniků chodí do školy nebo studia už ukončila. Ne každý totiž chce nebo může zůstat u sportu jako trenér, manažer či funkcionář. Vždycky je dobré, aby člověk měl po ruce alternativu a mohl se věnovat něčemu, co vystudoval.