Dobře se nabaštila i Lenka Langová z Ostravy. „Dala jsem si vyuzené maso a domácí český chleba. Bylo to výborné,“ chválila kuchaře a pekaře. Stejné jídlo zvolil i Juraj Paulini z Českého Těšína. K tomu přidal buchtičky s vanilkovým krémem pro manželku.

„Jsme poprvé na tak velké sportovní akci a chtěli jsme se podívat, jak to vypadá při olympiádě v Českém domě. Je to příjemné prostředí,“ řekl, když si odnášel ke stolu v zahradě Cabaretu Sauvage tác s jídlem. U gastronomie vsadil Český dům na rychlovky do ruky. Svíčkovou nebo guláš si tam nedáte.

Vstupné do Českého domu stojí 24 eur (v přepočtu zhruba 600 Kč), kapacita je omezena na 1100 návštěvníků. „Lidé se hodně zajímají o českou kulturu a gastronomii. Přichází samozřejmě nejvíc Češi, kteří se do Českého domu těší, sledují živé přenosy a fandí sportovcům. Kvůli návštěvníkům z jiných zemí je skvělé, že máme moderátorku, která mluví i anglicky a francouzsky (Emma Smetana),“ uvedla Daniela Jurion.

V Českém domě na olympiádě v Paříži si můžou dát fanoušci sekanou, maso z udírny nebo buchtičky s vanilkovým krémem. | Video: Deník/Jan Braun

Plno bývá hlavně večer. To se rozjíždějí diskotéky, na které chodí pařit Francouzi. Český dům totiž využívá prostory v místě pařížského kabaretu. Je to místo, kde se standardně konají koncerty, party. Místní se tak těší na diskotéky, aby si mohli zatancovat. Pořádně to v Českém domě rozjeli i Brazilci, které dostala do varu hudba od kapely Wohnout.

Pivo za 180 korun

„Jakmile začne večer hrát hudba a startuje diskotéka, je úplně plno a výtoč piva je největší,“ potvrdil Adam Roza z Pivovaru Most. Ten zastupuje jeden ze šestnácti českých minipivovarů, které se v Českém domě střídají ve čtyřdenních turnusech.

„Pro české minipivovary je to fantastická příležitost být na olympiádě. Pivní speciály malých pivovarů jsou ve světě velmi oblíbené. My jsme rádi, že podle zpětné vazby hodnotí návštěvníci české pivo jako nejlepší v konkurenci jiných domů. Jak také jinak,“ dodal Roza.

Kolik co stojí v Českém domě na olympiádě v Paříži vstup 24 eur (600 Kč)

pivo 7 eur (180 Kč)

utopenec 7 eur (180 Kč)

buchtičky s vanilkovým krémem 10 eur (255 Kč)

krkonošská klobása 14 eur (180 Kč)

sekaná v housce 14 eur (360 Kč)

zeleninový salát s kuřetem nebo mozzarellou 14 eur (360 Kč)

staročeské lokše s cigárkem a dušeným zelím 14 eur (360 Kč)

zauzená krkovice 17 eur (430 Kč)

Půllitr piva vyjde v České domě v Paříži na 7 eur (v přepočtu zhruba 180 Kč). Utopenec stojí 7 eur, sekaná v housce s nakládanou okurkou a cibulí 14 eur (360 Kč), stejně jako zeleninový salát s kuřetem nebo mozzarellou, staročeské lokše s cigárkem a dušeným zelím, krkonošská klobása se zelným salátem, křenem, hořčicí a českým chlebem. Zauzená krkovice s nakládanou zeleninou přijde na 17 eur (430 Kč).

Dění v Českém domě by ještě více oživila olympijská medaile. „Když závodili o medaili Lukáš Rohan a Kateřina Seemanová, bylo v Českém domě plno a skvělá atmosféra,“ podotkla Daniela Jurion.

Fanoušci zatím nemohli v Českém domě oslavit medaili českého sportovce. Kdy se dočkají? Snad ve už čtvrtek, kdy bude obhajovat zlato Jiří Prskavec.

