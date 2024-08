Z národního hrdiny a miláčka davů se stal takřka psancem. Hvězdný kanoista Jiří Prskavec zůstal na olympiádě v Paříži bez medaile. To ale není to, co by mu čeští fanoušci vyčítali. Vadil jim jeho přístup. A přišly i drsné reakce.

Co tak šíleného provedl? Prskavec naštval fanoušky vypuštěným závodem v kayakcrossu. Olympijský šampion už před svou doplňkovou disciplínou hlásil, že je bez šance. Jenže kontaktní a atraktivní kayakcross je nevyzpytatelný a olympijský závod toho byl důkazem.

Prskavec měl nevydařený start čtvrtfinále, jízdu zabalil a jen tak dopádloval do cíle. Vyhodnotil to tak, že už nemá šanci na postup. To se ale přepočítal. Španěl Ochoa byl totiž diskvalifikován, a pokud by to Prskavec nezabalil, mohl bojovat o postup. A pak třeba i o medaili.

Tak, jak to předvedl Lukáš Rohan. Jeho český parťák jel ve čtvrtfinálové i semifinálové jízdě poslední, ale pokaždé - s notnou dávkou štěstí - proklouzl na postupové místo. Nakonec z toho byla senzační čtvrtá příčka.

Finálovou jízdu Rohana sledoval Prskavec ze břehu s obrovským zápalem. Kdyby takové nadšení ukázal i v kajaku…

Pokud to někoho nebaví, nemá to jezdit

„Jsou situace, které prostě nechápu. A vypustit závod na olympijských hrách je jedna z nich,“ čertili se fanoušci na sociálních sítích. A nebylo jich málo. Prskavec si svým odevzdaným přístupem proti sobě poštval velké množství lidí.

„Jako tohle mě fakt štve. Ať to dopadne, jak to dopadne, vzdávání se nemám rád. Jiří Prskavec mohl jít dál. Mně se kayakcross líbí. Chápu to jako větší popularizaci tohoto vodního sportu. Pokud to ale někoho nebaví, tak to nemá jezdit,“ nechápal jeden z komentujících na platformě X.

„To, co předvedl Prskavec, je absolutní urážka olympismu. Měl jsem ho za obrovského dříče a věřím, že i on je ze sebe teď dostatečně zklamán. Tohle se fakt nedělá a už vůbec ne na OH,“ přidal se rozzlobený Jakub Klimeš.

Na obranu Prskavce: Bláznivý kayakcross není nic pro něj, rozhodně nepatří mezi specialisty. „Určitě je to atraktivní. Ale kontaktní závodění nemám rád, mohl bych někomu ublížit,“ vysvětlil dvojnásobný světový šampion. „Věděl jsem, že ta šance na postup je relativně malá.“

Přesto… „Hodně tenký led. Dělá to pro sebe, ale mimo jiné za peníze z veřejných rozpočtů, myslím, že sportovci by měli cítit nějakou zodpovědnost,“ přidal se kritikou fanoušek Tomáš Fingerhut.