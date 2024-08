Češi se zase nedočkali. Pod Eiffelovkou to stále ještě necinklo. Ani šestý den na olympiádě v Paříži nepřinesl české výpravě medailovou radost. Pro cenný kov si v peřejích nedopádloval ani kajakář Jiří Prskavec. Obhájce tokijského zlata a bronzový muž z Ria skončil hluboko mezi poraženými až na osmém místě.

Českým sportovcům se zatím nepovedlo v Paříži urvat medaili. Ve Francii se nedaří ani vodákům, od kterých se cenný kov čekal. Naprázdno překvapivě vyšel i obhájce olympijského zlata Prskavec. Dvojnásobný světový šampion kajakářské finále nezvládl a skončil bez medaile.

Jednatřicetiletý Prskavec postoupil do finálové dvanáctky s dvouvteřinovou penalizací z šestého místa. Bylo tak jasné, že ve finále nebude útočit mezi posledními a pokud se mu jízda podaří, bude muset čekat až do konce, jak si povedou jeho rivalové. K tomu ale nakonec nedošlo.

Šťouch přišel moc brzy

Ve finále kajakáři na trati ve Vaires-sur-Marne zrychlili. Hned první muž v cíli Pau Echaniz zajel čas, se kterým by ovládl semifinále. Jako šestý vyrazil do peřejí Prskavec.

Český favorit nezajel ideálně. Hned v sedmé brance si připsal penalizaci za dotek zadkem lodi. Pak musel začít riskovat. A přišel další dvouvteřinový šťouch v šestnáctce. Prskavec dojel do cíle na pátém místě, v tu chvíli byl předposlední. Nakonec se propadl až na osmou příčku.

Překvapivým šampionem se stal Ital Giovanni de Gennaro. Prskavec na něj ztratil 3,52 sekundy. Traduje se, že ve sportu nelze říkat kdyby… Ale pokud by český reprezentant zajel čistou jízdu, měl by zlato on. Stejnou frázi slyšela ve středu i Gabriela Satková. Prskavec se v Paříži představí ještě v kayakcrossu.