Kosteleckého zarazily velké chyby rozhodčích. Na olympiádě by něco takového nečekal. „Na vrchol se chystáte čtyři roky, pak vám nějaký trouba jen tak ukáže žlutou kartu a rozhodí vás. V kvalifikaci trapu žen se to stalo mladé Italce. Dvakrát ji rozhodčí neprávem napomínal a ona dvakrát chybovala. Po čisté padesátce tak ve třetí položce její naděje na finále poklesly,“ řekl pro web Armádního sportovního centra Dukla ascdukla.com.

Zázemí na olympijské střelnici je podle Davida Kosteleckého nedostačující. „To je ještě slušně řečeno. Venku je 37 stupňů a oni tu nemají klimatizovaný stan. Jen vám řeknou, že na to nemají elektriku. Co na to říct. Na závodech Světového poháru se jedná o běžnou a hlavně velmi důležitou věc,“ nechápal.

Střelnice se mu ale líbí. „Střelnice je jinak krásná, střeliště jsou připravená dobře. Tomu není co vytknout. Jen nevím, proč se dopoledne začíná už v devět hodin, kdy vám slunce svítí přímo do obličeje. Kdyby to o hodinu posunuli, nic by se nestalo. Chápu televizní práva, ale kvalifikaci stejně nikdo nevysílá,“ podotkl.

Na sluníčku se málem uvařili

David Kostelecký se do Paříže nekvalifikoval, byly by to jeho sedmé olympijské hry. Finále jeho disciplíny trap se letos muselo obejít bez české účasti, obhajoba medailí z Tokia se nepovedla. Lipták skončil osmnáctý. To bylo zklamání. „Škoda, že mu to tady nevyšlo. Věřil jsem mu na medaili. Počítal jsem, že ve finále Jirka bude. Bohužel to nevyšlo. Nedá se nic dělat. V našem sportu se stane lehce, že vypadnete z rytmu a uděláte hloupé chyby,“ hodnotil vystoupení Jiřího Liptáka. Finále trapu si neužíval. „Jirka nestřílel. Vysílat se to má ze záznamu a v tom velkém teple jsme se tam na sluníčku málem uvařili,“ dodal.

Nová role experta České televize se mu však zamlouvá. S Michalem Dusíkem komentuje i puškařské disciplíny. „Měl jsem štěstí, že jsem chytil dramatické boje o medaile. Dokonce jsem předpověděl i rozstřel, který je v puškařských disciplínách velmi nepravděpodobný. Lépe se pak na to kouká, divák se u obrazovky nenudí,“ uvedl brokař Dukly Hradec Králové.