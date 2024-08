S velkou dávkou odvahy by se dalo říct, že s touhle medailí se tak nějak počítalo. Horáčková byla jednou z českých nadějí na cenný kov, vždyť jde o úřadující mistryni světa. Očekávání ale česká lukostřelkyně nenaplnila. V Paříži došla jen do druhého kola. S Korejkou Nam So-hjon prohrála 3:7 a obsadila dělené 17. místo.

„Mrzí mě to, bylo to hratelné, ale byla to Korejka. Mají kolem sebe auru, se kterou člověk bojuje, když proti nim jde střílet,“ řekla Horáčková České televizi po porážce se zlatou medailistkou ze soutěže družstev.

„Jsou neuvěřitelně silné v týmech. Holky podesáté vyhrály olympijský titul v týmech. Muži taky. Mají propracovaný systém, něco jako my máme fotbal, tak oni mají lukostřelbu.“

Lépe než v Tokiu

Češka prohrála dva z pěti setů, zbývající tři skončily remízou. Do posledního setu šla za stavu 3:5. „Nebyla jsem úplně v dobré situaci, potřebovala jsem vyhrát poslední set. Asi jsem odešla. Neposlouchaly mě ruce, jak bych chtěla. Bylo to dlouhé, moc opatrné. Měla jsem to otočit a víc se o to rvát, aby tam žluté (středy) napadaly. Poslední tři šípy mi to zabily,“ popsala.

Nepříliš povedené vystpupení pod pěti kruhy v Paříži brala s nadhledem. „Bylo to hezké, fajn. Na druhou stranu jsem skončila lépe než v Tokiu,“ poukázala Horáčková na výsledek z minulé olympiády, kde vypadla hned v prvním kole.