Horečka ani žaludeční potíže ji nepřekazily cestu na olympijské semifinále. Jako první v Evropě Iveta Miculyčová postoupila v závodu freestyle BMX z pátého místa přímo do finále, které se uskutečnilo na náměstí Svornosti v Paříži. Medaile ale nepřišla. Z finále si odnesla 82,30 bodů, které ji umístily na šesté místo.

Devět závodnic se utkaly ve freestyle BMX na olympiádě v Paříži. Dvojnásobná mistryně Evropy Iveta Miculyčová se po postupu do finále umístila na šestém místě. Osmnáctiletá rodačka z Opočna se ve finále zúčastnila dvou jízd. V té první získala od rozhodčích 82,30 bodů a v průběžném pořadí skončila pátá. Druhou jízdu Miculyčová otevřela překvapivým prvním trikem, za který si vysloužila ovace z hlediště. Její jízda ale po pár sekundách skončila ve chvíli, kdy jí sklouzla noha na pedálu, čímž její účast ve finále skončila a z freestyle BMX si odnesla šesté místo.

„Smekla se mi noha z pedálu a dodupla jsem na zem. Věděla jsem, že i kdybych pokračovala dál, tak bych přišla o další tři triky, co měly následovat, protože jsem ztratila veškerou rychlost. Byla to opravdu hloupá chyba a nebyla to ani chyba moje, prostě se mi smekla noha,“ litovala Miculyčová.

Miculyčová si přízeň fanoušků získala v rámci jejího debutu v elitní kategorii v roce 2021, kdy se stala první Češkou na BMX kole, která předvedla backflip. Na její kousky v Paříži se přišla během středečního odpoledne podívat i fanynka Karolína Kvasničková, která dorazila do Paříže s rodiči. „Všichni jsme jí to přáli, protože evidentně je jedna z nejlepších na světě. Šesté místo je super, protože všichni sportovci, kteří se dostanou až do finále, jsou senzační,“ zhodnotila fanynka z Prahy.

Mistryně světa spadla

O bouřlivou atmosféru na sportovišti se starali především domácí fanoušci, kteří ve finále měli svou favoritku Laury Perezovou z Francie, která se ale po pádu umístila na posledním místě. Hvězdou freestyle BMX měla být Hannah Robertsová z USA, která je zároveň pětinásobnou mistryní světa. Její první jízda ale skončila pádem a po zaváhání i ve druhé jízdě skončila osmá. Výhru slavila Teng-Ja-wen z Číny, která si medaili zařídila už v první jízdě, druhé místo obsadila Perris Benhasová z USA a třetí stupeň vítězů patří Natalyi Diehmové z Austrálie.

Závody ve freestyle BMX jsou zařazeny do programu olympijských her od roku 2017. Jejich debut proběhl na olympiádě v Tokiu 2020, které byly kvůli pandemii covidu-19 přesunuty. Vítězkou byla tehdy Charlotte Worthington, která v Paříži v semifinále skončila na 11. místě a do finále nepostoupila.

