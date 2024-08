„Podívejte se! Už letí,“ hlásají s nadšením tisíce návštěvníků v Paříži, kteří u muzea Louvre a v Tuilerijských zahradách netrpělivě čekali na vzlet horkovzdušného balónu, který letos představuje olympijský oheň. Jde ale spíše o iluzi, o kterou se stará 40 led světel s vodními rozprašovači, která nad světlem vytváří páru s plápolajícími světélky.

Pokud počasí dovoluje, tak se balón vznese každý den před desátou hodinou večerní nad zem a mění tak panorama Paříže, kterému vévodí Eiffelova věž. Ikona Paříže se každý večer rozbliká na pár minut, což vytváří společně s horkovzdušným olympijským balónem pohádkovou podívanou.

Olympijský oheň nesený horkovzdušným balónem na olympijských hrách v Paříži, 4. sprna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Balón je vytvořen jako pocta francouzským průkopníkům Josephu-Michel Montgolfierovi a Jacques-Étienne Montgolfierovi, kteří se postarali o první vzlet horkovzdušného balónu na světě. Samotný kotel je vysoký 30 metrů a vyznačuje se ohnivým kruhem o průměru sedm metrů, ve kterém je umístěn skutečný plamen a symbolizuje jednu ze tří základních hodnot Francouzské republiky: bratrství. Během dne zůstává na zemi, odkud vzlétá při západu slunce.

Deník v Paříži Exkluzivní reportáže přímo z Paříže. Co se děje na olympiádě, pod Eiffelovkou, v Českém domě? Začtěte se do všech článků zpravodajů Deníku a podívejte se na fotografie plné emocí. Přehledný seznam najdete ve speciální rubrice ZDE.

O vizuální stránku horkovzdušného balónu pro olympiádu se postaral Mathieiu Lehanneur, který kromě olympijské pochodně, vytvořil nedaleko balónu i apartmán přímo v muzeu Louvre. Pobyt mohli vyhrát uživatelé platformy s ubytováním Airbnb. Podle zahraničních zdrojů by byl francouzský designér rád, kdyby se horkovzdušný balón stal součástí Paříže a zůstal by zde i po olympijských hrách.

Podobný osud potkal ostatně i „Železnou dámu“, neboli Eiffelovu věž, která se v Paříži nechala postavit v roce 1889 ku příležitosti Světové výstavy. Stát zde měla pouze 20 let, což se ale nakonec nedodrželo a stala se neodmyslitelnou součástí města.

Že nejde o reálný olympijský oheň ale nevědí ani někteří z přítomných turistů. „To nehoří? Vždyť to tam vypadá! Ale je to opravdu krásné, líbí se mi, jak se každý den vznese výš a jde i vidět i z okolních ulic. V Paříži jsem byla několikrát a tohle je opravdu úchvatné. Dneska ještě byl i barevný západ slunce, tak to bylo ještě hezčí než včera,“ řekla italská turistka Paolina. Lehanneur po zahájení olympijských her sklidil za horkovzdušný balón úspěch a každý den ho při západu slunce chodí obdivovat tisíce návštěvníků.

Kateřina Součková, reportérka Deníku v Paříži Deník na olympiádě reprezentuje i Kateřina Součková, která je reportérkou Deníku v Moravskoslezském kraji. Těšte se na spoustu rozhovorů, videí a skvělé reportáže. Právě díky jejím postřehům hned zjistíte, co se řeší mezi sportovci pod Eiffelovkou, v Českém domě, ale také na tribunách s českými fanoušky. Sledujte exkluzivní zpravodajství Deníku z olympijské Paříže!