Artur Omarov, který vybojoval bronzové medaile na ME i na MS, přiznal, že do poslední chvíle věřil v zázrak. Chtěl se zranění postavit čelem, jak už to v minulosti předvedl. Tentokrát to však bylo nezvratné. Opravdu nešlo.

„Budu se zase učit chodit, ale s podporou rodiny a fanoušků mám jasný cíl – chci dokázat, že ani tak vážné zranění nemusí znamenat konec kariéry,“ říká v rozhovoru rodák z Dagestánu.

Můžete s odstupem několika dní říct, jak jste se po zranění cítil?

Pořád jsem si myslel, že budu na olympiádě zápasit. Vůbec jsem si nepřipouštěl, že bych nestartoval. Jen jsem si říkal, že je to další překážka…

Doufal jste, že to nebude tak vážné a že byste se přeci jen mohl OH zúčastnit?

Do Paříže jsem chtěl odletět hned po operaci. Zápasil jsem i se zlomeninami, jenže tohle zranění je jiné. Můžete překonávat bolest, jak chcete, ale noha je momentálně úplně nefunkční…

Co vám říkali lékaři?

Že sportovat teď vůbec nepřipadá v úvahu. Mám kompletně přetrženou Achillovu šlachu.

Psalo se, že vás postihla sportovní tragédie, ale povězte, co vás čeká dál?

Po operaci mám nohu v sádře. Pak dostanu ortézu a budou následovat rehabilitace. Začnu se zase učit chodit.

Na konec kariéry nemyslel

Zatím máte nechodící sádru. Máte nějaký výhled, kdy bude možné vrátit se na žíněnku?

Doktoři mi řekli, že by to šlo snad někdy v březnu, ale já věřím a vím, že to nebude trvat tak dlouho. Jsem odhodlaný vrátit se silnější než dřív.

Jak se nyní cítíte?

Po fyzické stránce je všechno v pohodě. Mám samozřejmě bolesti, ale to nic není. Horší je psychika. Když jsem ležel v nemocnici, cítil jsem se fakt hrozně. Nedokázal jsem se ani podívat na slavnostní zahájení olympiády.

Proběhla vám po operaci hlavou myšlenka na konec kariéry, nebo jste hned věděl, že takhle nemůže skončit?

Ano, řekl jsem, že budu pokračovat. Takhle se přeci kariéra neuzavírá. Nedokázal bych se s tím smířit.

Myslíte, že pro vás bude těžké se po těžkém zranění vrátit na vrchol?

Měl jsem dost zranění, po nichž mi říkali, že to už na vrcholové sportování nebude. Proto i tuhle přetrženou achilovku beru jako výzvu. V životě jsem zdolal těžší překážky a na tohle teď nejsem sám.

Kdo vám v těžkém období nejvíce pomáhá?

Jako vždycky moje rodina. Mí nejbližší.

Co byste vzkázal fanouškům, kteří vám vyjadřují podporu?

Fanoušci, kamarádi a všichni, co mě podporovali, si zaslouží zvláštní odstavec. Moc vám za to děkuji, i když jsem si to teď nezasloužil žádným výsledkem…