ČTK Pavel Mikeš dnes 05:00

Kdy už to konečně cikne? Čeští sportovci v Paříži stále čekájí na první olympijskou medaili. Tak dlouho to netrvalo v Londýně ani v Riu de Janeiru. V minulých dnech pod Eiffelovkou pohořeli i někteří medailisté z posledních her v Tokiu, ve čtvrtek by se to ale mělo změnit. Do akce totiž jde obhájce zlata kajakář Jiří Prskavec.