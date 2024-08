Prokletí pokračuje a Češi na olympijských hrách v Paříži stále nezískali žádnou medaili. Nadějí čtvrtečního podvečera byl vodní slalomář Jiří Prskavec, který měl šanci obhájit zlato z Tokia 2020. Podpořit ho na dálku přišli i čeští fanoušci přímo Českého domu parku La Vilette. Ačkoliv se možnost zisku další medaile rozplynula, čeští fanoušci zůstávají optimističtí. „Mysleli jsme si, že to dneska cinkne, ale je to prostě sport. V tenisu to snad klapne,“ řekla jedna z českých fanynek v Českém domě.

Česká vlajka všude, kam se podíváš. To by se dalo říct o Českém domě v Paříži, do kterého přišly fandit desítky českých fanoušků vodnímu slalomáři Jiřímu Prskavcovi, který měl šanci na obhajobu zlaté medaile z posledních her. „Na vodní slalom jsme se byli kouknout i živě a teď jsme přišli sem, protože jsme Český dům ještě nenavštívili. Stoprocentně klapne zlato,“ shodla se rodina Šmokova, která do Paříže přicestovala z Bašky.

Deník v Paříži Exkluzivní reportáže přímo z Paříže. Co se děje na olympiádě, pod Eiffelovkou, v Českém domě? Začtěte se do všech článků zpravodajů Deníku a podívejte se na fotografie plné emocí. Přehledný seznam najdete ve speciální rubrice ZDE.

Těsně před přenosem olympijského finále ve vodním slalomu, který probíhá na předměstí Paříže v areálu Nautical Stadium ve Vaires sur Marne, se v Českém domě shromáždili fanoušci přímo před přenosovou obrazovkou s vlajkami a dali se do fandění. Během jízdy Jiřího Prskavce se v „La Maison tchèque“ rozburácelo hlediště a Čeští návštěvníci fandili z plných plic.

Jakmile bylo jasné, že Prskavec na olympijskou medaili letos nedosáhne, ozvalo hlasité „ooou“ a desítky fanoušků se rovnou vydaly se smutným výrazem k východu. Někteří ale zůstali se smutkem na tváři nevěřícně stát před obrazovkou. „Atmosféra tady byla super. Měla jsem slzy v očích skoro od začátku, protože vždycky když fandím, tak brečím. I teď to na mě jde. Budeme fandit dalším sportovcům, co se dá dělat,“ řekla se slzami v očích fanynka Alena Fialová z Plzně.

Skvělá atmosféra

Většina ale zůstala optimistická. Fanoušci si pochvalovali skvělou atmosféru v Českém domě. „Nevadí, je to sport. Stejně z toho máme super zážitek. Je to super pozorovat celou atmosféru, jsme tady společně s dalšími českými fanoušky,“ shodla se rodina Šimaiova. Kromě fandění při přímém přenosu mají návštěvníci Českého domu možnost setkání i s některými sportovci.

Reportáž z Českého domu, 1. srpna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Kolem sedmé hodiny večer dorazily na setkání s fanoušky i veslařky Anna Šantrůčková a Lenka Lukšová, které dnes na dvojskifu skončily osmé. „Nemám ani svoje oblečení. Nepočítala jsem s tím, že stihnu zahájení, na které jsem ho potřebovala, tak jsem ho nechala doma. A teď do Českého domu jsem si ho musela půjčit,“ uvedla svůj nástup na pódium veslařka Anna Šantrůčková.

Fanoušci mohou v domě ochutnat i české pokrmy, jako například buchtičky s krémem nebo sekanou a nechybí ani čepované pivo. „Ochutnali jsme a je fakt výborné. Zkoušeli jsme v centru Paříže i to jejich, ale to se teda našemu českému rozhodně nevyrovná,“ shodli se fanoušci.