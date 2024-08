Při jeho jízdě došlo k málokdy vídané situaci, že si šťouchl zádí kajaku. Co se z toho dá usuzovat? Nestává se to často. Je to smůla. No a smůla stejně jako štěstí ke sportu patří. Když se taková věc stane, závodníkovi v dalších pasážích nezbývá nic jiného, než víc riskovat. A to může přinést další chyby…

„Každý den není posvícení. Olympiáda je koneckonců závod jako každý jiný. Někdy se vydaří, někdy ne. Nemusí to znamenat, i když ti lidi mohou být obecně nejlepší na světě, nic zásadního. Prostě jim nesedne trať, špatně se vyspí, a i když se snaží připravit na sto procent, tak to nemusí vždycky klapnout,“ říkal Deníku bývalý úspěšný kanoista na divoké vodě.

V tomhle ohledu je sport hrozně krutý. Když něco pokazíte v čemkoli jiném, obvykle se to dá napravit, ale tady ne.

Výsledky vodních slalomářů v Paříži kanoe: 6. Lukáš Rohan, 7. Gabriela Satková kajak: 8. Jiří Prskavec, 21. Antonie Galušková

Jak byste české slalomáře ohodnotil?

Očekávání z naší strany, od fanoušků i samotných závodníků bylo vyšší. Prostě se nezadařilo. Gabča Satková myslím předváděla parádní výkony. U ní bych to viděl tak, že chybu neudělala ve finále, ale v semifinále. A to tím, že ho vyhrála (usmál se). Ve finále pak startovala jako poslední, což není snadná pozice. Stejně jako Tonička Galušková je mladá. Obě byly na olympiádě poprvé. Asi to ně svým způsobem zapůsobilo.

Co byste jako bývalý kanoista mohl říct k vystoupení Lukáše Rohana?

Tentokrát podle mě nepatřil mezi top jezdce. Od jeho tokijského stříbra už utekly tři roky a dneska je jinde. Přesto předvedl hodně dobrý výkon a nebýt jednoho smolného doteku, bavili bychom se teď o jeho druhé olympijské medaili.

Ve vašem sportu hrají roli milimetry a rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je velice tenký…

O žádném neúspěchu nechci vůbec mluvit. Myslím, že jsme se v minulosti medailemi trochu rozmazlili. Paříž nás zase vrátí nohama na zem. Je to sport. Netřeba se z toho hroutit. Pořád si myslím, že tři finálová umístění na nejsledovanější sportovní události světa nejsou špatná. Co by za to v jiných sportech dali?