„Po olympiádě v Tokiu jsem měl velký psychický blok. Cítil jsem, že jsem dokázal všechno, trénink mě moc nebavil,“ přiznal kajakář Jiří Prskavec, jemuž se na letošní olympiádě nepovedla obhajoba zlaté medaile ve vodním slalomu. Z Paříže si neodveze žádnou, jeho naděje v peřejích vodáckého areálu Nautical Stadium ve Vaires sur Marne utopily dva penalizované dotyky. Skončil osmý. „Poslal jsem to tam, co to šlo. Takhle se olympijské finále jet musí,“ uvedl v cíli.

Na Prskavce se upínala pozornost českých fanoušků jak přímo u divoké řeky ve Francii, tak v Česku u obrazovek. Lidé se přesto první české medaile na letošní olympiádě nedočkali. „Věřím, že teď už to klapne úplně všem českým sportovcům. Musí přijít útlum, abychom šli zase nahoru, řekl.

Sám si tlak medailového očekávání nepřipouštěl. „Na mě vnější okolnosti nedoléhají, zvlášť při tak velkých závodech. Nervozita byla daleko menší než v Tokiu, protože už jsem olympiádu dokázal vyhrát. Cítím, že stárnu. Užívám si to, že jsem mohl jet na olympiádě. Přišlo mi, že jsem skvěle nastavený,“ popisoval svoje pocity.

„Nemůžu být úplně nespokojený, protože si myslím, že jsem jel přesně tak, jak jsem chtěl jet. Koncentrovaně, nebojácně. Takhle se olympijské finále jet musí. Po druhém šťouchu jsem už věděl, že to na medaili nebude stačit. Trať byla lehká, na lehké vodě a se dvěma šťouchy by to musela být opravdu jízda na kompletní risk,“ rekapituloval svoje vystoupení.

Chuť do závodění mu osmé místo z letošní olympiády nevezme. „To v žádném případě. Sport miluji, užívám si každý velký závod. Pořád mě to strašně baví, na kajaku rozhodně nekončím,“ zdůraznil. „Tokiem jsem si splnil dětský kajakový sen. Sny se mění, vyvíjejí, jsou nové. Věřím, že jich pár ještě v záloze mám a za čtyři roky to bude veselejší,“ dodal.

Prskavec ocenil podporu českých fanoušků. Atmosféra na vodním slalomu byla vynikající, na obrovské tribuně o sobě dávali Češi hodně vědět. „České vlajky jsem viděl, ale když jedu na start, jsem v bublině. Koukám na vodu. Podpora byla slyšet celou jízdu.“

V pátek zase do lodě

Potěšilo ho, že na olympijském trůnu ho střídá zrovna Ital Giovanni de Gennaro. „Mám hroznou radost, že vyhrál. Jsme skvělí kamarádi, mám ho moc rád, strašně si to zasloužil za skvělou kariéru,“ gratuloval novému olympiskému vítězi.

Na olympiádě se Jiří Prskavec představí ještě v kajak krosu, hned v pátek ho čeká kvalifikace. „Ambice v kajak krosu nemám, protože dávám maximum slalomu. V olympijském sportu by měli vyhrávat závodníci, kteří tomu věnovali kus svého života, na medaile proto nepomýšlím,“ vysvětlil.

