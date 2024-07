„Udělala jsem všechno, co šlo. Nebyla jsem nervózní, byla jsem dobře naladěná. Byl to velký zážitek a přišlo mi, že hlavou jsem byla opravdu v pohodě, ale asi tam byl nějaký špatný pohyb,“ zhodnotila svou finálovou jízdu Satková. Tu zakončila slzami v očích na sedmém místě. Bouřlivé ovace, které se ozývaly z tribuny pro její předchůdkyni a vítězku zlaté medaile Jessicu Foxovou z Austrálie ji ale nerozhodily. „Je prostě dobrá, to se dalo čekat. Byla jsem za ni opravdu šťastná. I tak jsem si říkala, že by mohl klapnout alespoň ten bronz,“ řekla smutně slalomářka.

Pro Satkovou šlo o první účast na olympijských hrách. V Paříži zůstane i po finále pro své kolegy a zítra dorazí podpořit i kajakáře a vítěze zlata z Tokia 2020 Jiřího Prskavce. „Určitě tady ještě zůstanu. Jsem ráda, že parťáci fandili a i od Jiřiny jsem měla velkou podporu. Vždy se mě snažil naladit a trochu rozesmát. Trošku si pobrečím, protože si nemyslím, že pláč je něco špatného. Ale vím, že jsem byla připravená dobře. Navíc jsem snědla spoustu banánů a vypila hodině vody, takže sílu jsem určitě měla,“ řekla se slzami i úsměvem na tváři Satková.

Mezi sportovkyněmi panovala před samotným finále pohodová atmosféra a navzájem se podporovaly. „Myslím, že je to tím, že jde o menší sport a není tady prostor pro takovou rivalitu. Možná, že kdyby se vyhrávalo dvacet milionů, tak by to vypadalo jinak. Ale je přátelská atmosféra mezi námi je to, co se mi na slalomu líbí. Můžeme být rivalky na vodě, ale i kamarádky mimo ni,“ rozpovídala se k přátelskému vztahu k ostatním slalomářkám.

Stejný názor sdílela i Američanka Evy Leibfarthová, která se během jízdy české hvězdy klepala o bronzovou medaili. Nakonec ji udržela. „Pro mě je tento závod opravdu speciální, protože tady jsem s některými mými nejlepšími kamarádkami. Některé spolu závodíme už od 12 nebo 13 let. Vzájemně se respektujeme a přejeme si to nejlepší i v závodě,“ řekla Leibfarthová.

Podpora od českých sportovců

Atmosféra na olympijském sportovišti byla velmi bouřlivá a z mnoha částí tribuny byli slyšet i čeští fanoušci. I to dodalo Satkové potřebnou energii v semifinále i ve finále. „Bylo to fakt něco neskutečného. Fakt si myslím, že takovouhle atmosféru už nikdy nezažiju. Myslím si, že v Los Angeles tolik lidí nebude, protože Paříž je relativně kousek od Česka. Musím říct, že to je něco neuvěřitelného a mně se v tom vlastně závodí hrozně dobře, protože vás to žene dopředu. A i když prostě projedete bránou o pět metrů dál, což už bych normálně vystoupila asi z lodi, tak tím, že tady ty lidi fandili, tak jsem se prostě kousla a jela dál,“ zhodnotila Satková.

Vodní slalomářku dorazila podpořit před finále i česká beach volejbalistka Marie-Sára Štochlová, která se u kanálu objevila hned po prohraném zápasu proti Němkám. „Po našem zápase jsem si stihla dát akorát kafe s rodiči a hned jsem jela do olympijské vesnice, odkud jsem jela shuttle busem tady. Psal mi i Lukáš Rohan, že tady bude, tak ať dojedu. Vždy, když je šance někomu z Česka zafandit, tak si to nechci nechat ujít. Z kamer během semifinále vypadala sebevědomě, takže na to určitě má,“ řekla ještě před finále Štochlová.

Kromě volejbalistky fandil Satkové i český vodní slalomář Vít Přindiš. „Jsem smutný, protože by si Gabča medaili zasloužila a určitě na ni měla. Nevím, jestli ji rozhodil dotek hned na dvojce. Myslím, že se pak i trápila. Ale je to sedmé místo na olympiádě. Ukázala, že je světová špička,“ dodal Přindiš.