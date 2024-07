Několik dní celý olympijský svět s napětím sledoval, zda kvalita a proud vody v Seině umožní uspořádání triatlonu tak, jak má vypadat. Závod mužů musel být dokonce o den odložen. Dnes ve čtyři hodiny ráno ale padlo definitivní rozhodnutí: V Seině se závodit bude.

Podle pořadatelů říční tok ve francouzské metropoli splňoval stanovené limity, které v minulých dnech po deštích překračovala. Voda byla zdravotně nezávadná. Největším problémem tak byl silný proud, který účastníky nutil při návratu plavat v těsné blízkosti břehu.

„Bylo to asi nejtěžší plavání v mém životě. Myslím, že jsme si naplavaly hodně metrů navíc, protože u bójek nás ten proud odnášel pryč. Po dlouhé době jsem také dostala patnáctivteřinovou penaltu za nebezpečné plavání, jak jsme tam po sobě lezly,“ líčila jediná česká účastnice olympijského závodu Petra Kuříková, která si pařížských kulisách doběhla pro 29. místo, čímž o jednu příčku vylepšila své umístění z Tokia.

Závod v bouřlivé atmosféře si užila. Zaplněné byly nejen obě rozlehlé tribuny, ale především u trati stály tisícovky bouřících fanoušků. „Tušila jsem, že atmosféra bude ohromná, ale i tak mě překvapilo, jaký to byl hukot! Moc krásný zážitek. I ta trať byla úžasná, už se těším na fotky,“ usmívala se Kuříková.

Zlato vybojovala domácí Cassandre Beaugrandová, která se postarala o první individuální triatlonovou medaili pro Francii pod pěti kruhy. K tomu jí gratilovat i prezident Emmanuel Macron. Před třemi roky v Tokiu Beaugrandová závod nedokončila.

Zpravodaj Deníku v Paříži Jan Braun ukazuje, jaký je stav řeky Seiny. 30. července 2024, Paříž, Francie | Video: Deník/Jan Braun

„Je to šílené. Ráno jsem panikařila, před startem jsem zvracela. Byly to hrozné nervy. Nikdy předtím se mi to nestalo, navíc před ostatními závodnicemi. Nechtěla jsem zopakovat Tokio, kde jsem se nervovala tak, až jsem nebyla vůbec schopná ukázat, co ve mně je," popsala Beaugrandová.

Odležený závod mužů ovládl Brit Alex Yee.