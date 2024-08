Byl jedním ze sportovců, kteří si stěžovali na podmínky v olympijské vesnici. Zlatý medailista z pařížského bazénu Ceccon si nebral servítky.

„Chybí klimatizace, je horko, jídlo je špatné. Mnoho sportovců se z tohoto důvodu z vesnice stěhuje. Není to výmluva, je to realita toho, co možná ne každý ví,“ hořekoval italský plavec minulý týden v rozhovoru pro The Sun.

Ceccon se proto odhodlal k radikálnímu řešení. Vyspal se pod širákem. O uplynulém víkendu byl Ital spatřen, jak spí na ručníku pod lavičkou v parku uvnitř olympijské vesnice. Video s plaveckou hvězdnou, které natočil saúdský veslař Husein Alireza, se okamžitě stalo virální.

„Dnes odpočívej, zítra dobývej,“ napsal Alireza ke klipu na Instagramu. Následující den už zase plaval v bazénu.

Dvě koupelny pro deset lidí

I přes nekomfortní zázemí v Paříži, kde je i během olympijských her vidět mnoho bezdomovců, dokázala třiadvacetiletá hvězda vybojovat dvě medaile. Světový rekordman ovládl znakařskou stovku a dočkal se tak prvního olympijského zlata. Bronz pak přidal ve štafetovém závodě na 4×100 metrů volným způsobem.

Na podmínky v olympijské vesnici si stěžovala i americká tenisová hvězda Coco Gauffová, které vadilo, že deset sportovkyň musí sdílet dvě koupelny. Některé její kolegyně se radši ubytovaly na hotelu. Francouzské plavkyni Assii Touatiové zase chyběla klimatizace, která nakonec byla doinstalována. A Britové si zaplatili soukromého kuchaře.