Kateřina Součková dnes 09:55

Jak to vypadá v Paříži? Olympijské hry se přehouply do druhé poloviny a Češi už se dočkali prvních medailí. Z nejnovějšího videa Deníku od reportérů Jana Brauna, Kateřiny Součkové a Lukáše Kaboně na vás dýchne atmosféra pod pěti kruhy. Tentokráte zjistíte třeba to, jak to chodí v oficiálním fanshopu.