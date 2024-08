Jsme národem vodáků. Asi málokdo se s partou nevypravil na vodu, nezapádloval si v kánoi nebo nezavesloval na pramičce. Spoustu lidí romantika u vody a kamarádská atmosféra v loděnicích nadchla natolik, že sport začali dělat závodně. A díky bezejmenným nadšencům je z kanoistiky v rámci Česka nejúspěšnější olympijská disciplína. Minulý týden to na závodišti Vaires-sur-Marne u Paříže svými triumfy podtrhli kanoista Martin Fuksa a kajakář Josef Dostál.

Kanoistika, ale třeba i veslování mají v české kotlině tradici. Na úspěchy se vždycky dobře navazuje nit. Podobně jako pro Jiřího Prskavce mohla být ve vodním slalomu vzorem Štěpánka Hilgertová, pro Fuksu s Dostálem zase Martin Doktor. Mimochodem oběma zmiňovaným ikonám pod pěti kruhy dvakrát zahráli Kde domov můj.

Ukázali, že přijeli vyhrát

„Martinovi, jemuž dvě předchozí olympiády medailově nevyšly, pomohla rodina, respektive manželství a narození dcery. Dnes se dívá na svět trochu jinýma očima a pochopil, že existují i jiné důležité věci. Přesto dává sportu nadále maximum,“ sdělil Deníku předseda Českého svazu kanoistů Stanislav Ježek.

„U Pepy možná zafungoval fakt, že Martin o den dřív vyhrál, a tak si řekl, že když je první on, tak já musím taky vyhrát,“ usmíval se.

Jejich závody dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty v rychlostní kanoistice Martin Doktor, který je sportovním ředitelem Českého olympijského výboru, nervózně prožíval na tribuně.

Vlastně mírně trnul. „Byly tam okamžiky, kdy jsem si nebyl jistý, že to může dopadnout tak, jak jsme si přáli. Jenže to profesionálně zvládli. Byly to krásné jízdy. Oba ukázali, že přijeli vyhrát a nikdo na ně neměl.“

Češi jsou podle Doktora jednak sportovním národem a tím pádem i vodáckým. „Jen si vezměte, kolik lidí se v létě vypraví na sjíždění řek. Od toho se pak odvíjí i sport, což je v případě medailí velká zásluha trenérů a dalších lidí, co pracují s mládeží a dovedou sportovce až na vrchol,“ upozornil.

„Máme to i dobře nastavené. Obě olympijské disciplíny se navzájem doplňují v tom, že když to nevyjde jedné, tak zazáří druhá. Máme úspěšné kluby, nádherná sportovní centra a také skvěle fungující zkušené rodinné klany,“ pokračoval.

Český svaz kanoistů má zaregistrováno jedenáct tisíc členů. Díky specifickému prostředí má vodácký sport jednu nevýhodu. „Nedá se dělat v každé vesnici. Bez vody to nejde, ale na nezájem si stěžovat nemůžeme. Sice bych se měl primárně starat o to, aby nám vyrostli další Fuksové a Dostálové, ale důležité je i to, abychom měli dost lidí, kteří pádlují pro radost z pohybu a kvůli bezvadné partě,“ připomíná Ježek.

Přitáhnou Fuksa a Dostál děti k vodě?

Pařížské úspěchy by mohly přilákat další zájemce o ježdění na kánoích a kajacích. „Doufejme… Ale dívám se na to i tak, že většinou děti přivádějí rodiče, a ti mívají často představu, že by jejich potomek měl vyhrát olympiádu,“ krčil rameny.

„Měli by se však spíš zamyslet nad tím, jaké má dítě představy, a nejednat s medailovou vidinou,“ podotkl s tím, že při kanoistice se dítě všestranně rozvíjí. Naučí se plavat, jezdit na běžkách nebo zvládat opičí dráhu.

„Věřím tomu, že příliv zájemců nastane,“ přidal se Doktor. „Vzpomínám, že po Atlantě za námi přišli v Sezemicích sousedi, jestli bychom do klubu přijali jejich děti. Do té doby jsem v něm byl sám závodník a táta trenér. Tenkrát se to nastartovalo a od té doby už tam trénuje druhá generace. Původní děti přivedly své děti a máme i mezinárodní úspěchy od závodníků, kteří pokračují v Dukle.“

Bývalý slavný kanoista věří, že nyní nastane obdobná poptávka. „Martin Fuksa a Pepa Dostál udělali minulý týden pro českou český sport a českou kanoistiku hrozně moc. Je možné, že si to sami teď ani neuvědomují.“

Možnosti financování se musí hledat i jinde

Kvůli dvěma zlatům z Paříže se podle svazového bosse nedá očekávat, že by si kanoistika nějak finančně polepšila. „Podpora od Národní sportovní agentury není zaměřená na to, že se sportu podaří výborný výsledek. Na to se nedá spoléhat. Rozdíl je nepatrný, i když si člověk vždycky dokáže představit, že by to mohlo být lepší,“ přemítal.

„Je třeba to vnímat v domácím ekonomickém kontextu. Peníze přicházejí od daňových poplatníků a nelze si myslet, že máme bezednou kasu a můžeme mít podporu stejnou jako Britové nebo Francouzi,“ upozornil.

„Tyhle medaile jsou injekcí i pro závodníky v tom, aby se snažili získat podporu z neveřejných zdrojů a skrz sponzorství od firem. V tomto ohledu se musí sport pomalu měnit a hledat možnosti financování i jinde. Nejde jen natahovat ruku a pořád chtít něco od státu,“ naznačil.