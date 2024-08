Zážitky a setkání, na které bude ještě dlouho vzpomínat. To si z pařížské olympiády odváží sprinter Eduard Kubelík. V pondělí večer se divákům při své premiéře na aktuálně nejsledovanější sportovní události představil v rozbězích na dvě stě metrů. Do dalších bojů o medaile nepostoupil, ale v Paříži načerpal mnoho nových zkušeností. O účasti na olympiádě, která pro něj byla splněným snem, mluví jako o nezapomenutelném zážitku.

„Běh se mi nepovedl tak, jak bych chtěl. Ale to tak někdy je. Byla to velká zkušenost, závodit před tolika lidmi a vyrovnat se s tím, že je to olympiáda. Lidi fandí, to je super," popsal své dojmy z olympiády v Paříži Eduard Kubelík.

Eduard Kubelík si užívá i další dny v Paříži. Byl podpořit další sportovkyni z českého týmu Elišku Martínkovou, která absolvovala závod v chůzi na dvacet kilometrů v kulisách, kde nechyběla ani ikonická Eiffelova věž. Sprinter z Jihlavska si nemůže vynachválit ani pobyt v českém domě v olympijské vesnici.

Svět ve zmenšené podobě

„Z našich sportovců jsem tu potkal například lezce Adama Ondru, na pokoji jsem byl s plážovými volejbalisty Ondřejem Perušičem a Davidem Schweinerem. Každý národ má svůj dům, celý svět je tu ve zmenšené podobě. A různě se tu setkáváme," doplnil k tomu Kubelík zkušenost i úřadujícími světovými šampiony, kteří na olympiádě vypadli v osmifinále.

Už za několik týdnů sprintera Eduarda Kubelíka, který závodí za klub Atletika Jihlava, čeká ještě jedna sportovní událost. A to mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze, které se koná v Jablonci ve dnech 24. a 25. srpna. „Teď po zkušenosti z olympiády budu pracovat na tom, co bych mohl vylepšit," uzavřel Kubelík.