Lvi Praha – Orli Kladno

Utkání 12. kola volejbalové extraligy. Kdy? V sobotu 21. prosince od 18 hodin. Kde? Ve Sportovní hale Lužiny (Bellušova 1877, Praha 13).

Mateji, v klubu jste od léta. Už jste si zvykl?

Ano, líbí se mi tady, Praha je moc hezké město. Klub je taky dobře organizovaný, okolo nás je početný realizační tým. Starají se o nás po všech stránkách. A výsledky jsou kromě jednoho zápasu (se Zlínem) taky dobré.

Slovinec v Česku. Vybavíte si něco nezvyklého, s čím jste se obtížně sžíval?

Víte, Slovinci a Češi jsou si povahově velmi podobní. Od prvního dne jsem se tu cítil jako doma.

Přišel jste z Rakouska a říkal, že je česká extraliga kvalitnější. Bylo těžké zvyknout si na její úroveň?

Každý rok se snažím posouvat. Zvyknout si bylo spíše o hlavě, nastavit si v ní ten rozdíl. Jsou tu lepší hráči, speciálně blokaři. Není jednoduché se prosadit.

Znáte už recept?

Teoreticky určitě. Balony musím hrát s podstatně větší razancí než v Rakousku.

Trenér Lvů Tomáš Pomr o Mateji Mihajlovičovi

„S Matejem jsem maximálně spokojený. Navíc je jasné, že se bude zlepšovat. Jde až o extrémně hodného člověka. Má smysl pro humor, je bojovník. Takový by měl správný sportovec být. A co by mohl zlepšit? Zatím hraje dobře, s pokorou k soupeři i k vlastnímu týmu. Těším se, až vezme zápas do svých rukou. Potenciál na to určitě má.“

Důležitá je vždy souhra s nahrávačem. Pomohlo vám, že jste se s Lubošem Bartůňkem už znal?

Ano, přechod byl určitě jednodušší, věděl jsem, jak Luboš nahrává.

Univerzálové v jiných klubech často zakončují více útoků. Je to i vaše přání?

Samozřejmě by pro mě bylo lepší mít více míčů, ale o tom rozhoduje nahrávač. Pro obranu soupeře je navíc náročnější, když je hra pestřejší a do útoku se zapojuje více lidí.

Přijdete někdy za Bartůňkem a řeknete mu: „Hraj to více na mě!“

Spíš mu to říká trenér. Já si to během zápasu jen občas mumlám pod vousy. (směje se)

Největší problém Lvů je nyní podání. Proč se vám tolik nedaří?

Na to se těžko odpovídá. Trénujeme ho denně, máme na ně speciální cvičení. Očekávám, že nám servis brzy půjde a bude naší hlavní zbraní.

Co se vlastně hráči odehrává v hlavě, když jde na podání?

Někdy je lepší nepřemýšlet o ničem. Zase ale musíte, máme analýzu soupeře a říkáme si, na koho a jak podávat. Jinak je to jednoduché: nadhodíte si balon a co největší silou do něj bouchnete.

Trenér Lvů Tomáš Pomr o Kladnu

„Známe se dobře, i na mapě jsme si nejblíže, nějací hráči do Kladna od nás odešli… Jde proto o derby. Orlům nějakou dobu trvalo sehrávání, měli problémy v útočné činnosti. Body už ale získali, bude to vyrovnaný souboj. Na druhou stranu my teď hrajeme dobře, a pokud podáme náš standardní výkon, uspějeme.“

Nyní vás čeká duel s kladenskými Orly. Co o nich víte?

Kladno dobře známe, hráli jsme u nich v 1. kole a vyhráli 3:2. Mají dobrý tým, kvalitní blokaře, vlastně na všech postech nadprůměrné hráče. Takže nás čeká těžký souboj. Nastoupíme ale doma a chceme tři body.

Pak přijde na řadu krátké volno. Těšíte se?

Je dobře, že bude pauza. Pár dnů si odpočineme. V Praze se nám líbí, tak tu s manželkou zůstaneme i na svátky.

Vánoce údajně neslavíte. Co budete dělat?

Ale slavíme, už máme i stromeček a 24. prosince si dáme dárky. K jídlu bude kapr, navíc šunka a bifteky. Už se těším na dobrou večeři od manželky.

Vážně? Slyšel jsem, že se vás týkají až pravoslavné svátky?

Ty taky. (směje se) Během nich nejíme nic speciálního. Proběhne běžná hostina, na které je hlavně spousta pití.

Zmínil jste dárky. Jaký byste rád dal fanouškům Lvů?

Teď vítězství nad Kladnem, později úspěch v play-off a snad i nějakou medaili.