Vítězství v evropské kvalifikaci ve francouzském Lavalu potřeboval lezec Adam Ondra k tomu, aby si zajistil místo na olympiádě v Paříži. Vstupenku mezi elitu ale nakonec získal Brit Toby Roberts, český reprezentant skončil na čtvrtém místě. Další příležitosti k postupu bude mít při sérii kvalifikačních závodů na jaře příštího roku.

Adam Ondra v semifinále červnového Světového poháru v boulderingu v Praze na Letné. | Foto: Iva Roháčková

Po prvním místě v kvalifikaci a druhé příčce v semifinále doufal v úspěch už v Lavalu. "Cítil jsem, že když budu mít štěstí, tak nějaká šance je. Samozřejmě už po semifinále bylo jasné, že Toby Roberts je v lezení na obtížnost v neuvěřitelné formě a bude opravdu velmi, velmi těžké ho v celkovém pořadí přelézt," uvedl třicetiletý český reprezentant.

Naději na vítězství držel i po boulderové části finále. Poradil si se druhým a třetím boulderem a na dalších dvou zapsal druhou zónu. Nasbíral 68,9 bodu a měl minimální ztrátu devíti desetin bodu na druhého Robertse. "Výchozí pozice po boulderu byla dobrá ve smyslu toho, že všechno bylo od nuly. A bylo to na nás dvou s Tobym a případně ještě s Albertem Ginésem Lópezem, kdo doleze v obtížnosti dál," poznamenal.

Ondra posedmé vyhrál legendární lezecký závod Rock Master. Vyrovnal rekord

S patnáctibodovým náskokem v Lavalu vedl domácí Francouz Sam Avezou, ale ten pak pokazil obtížnost a uvolnil cestu soupeřům. Ondra nastupoval jako předposlední a útočil na průběžné vedení. V disciplíně, z níž má tři tituly mistra světa, ale v této sezoně není zdaleka tak dominantní, jako býval. Dostal se na 64 ze sta možných bodů, což stačilo jen na třetí místo se ztrátou osmi desetin na lídra Ginése ze Španělska.

Tím se Ondrova šance na postup rozplynula a ještě nastupoval Roberts. Osmnáctiletý Brit jako jediný vylezl až na vrchol a soupeřům nakonec nadělil přes 36 bodů. "Musím přiznat, že Toby Roberts podal famózní výkon a myslím, že dnes na téhle cestě jsem na něj neměl," uznal Ondra.

Zaplněná Letná dohnala Ondru ke stříbru. Splnil se mi sen, zářil český lezec

V obtížnosti se dělil s Ginésem o třetí příčku, porazil ho ještě Němec Yannick Flohé, celkově skončil těsně pod stupni vítězů. "Určitě to bolí, je to zklamání. Jestli jsem nakonec čtvrtý, třetí nebo druhý v tomhle závodě, na tom vůbec nesejde. Byla to dobrá lekce," komentoval své vystoupení v Lavalu.

Šestý muž OH v Tokiu Ondra bude muset o hry v Paříži bojovat na jaře, kdy z kvalifikační série postoupí deset nejlepších. S touto situací nemá problém."Vím, že olympijská série příští rok na jaře poskytuje velmi dobrou šanci na nominaci. A zároveň je to výborný trénink na olympiádu, protože jinak se ten kombinační formát nedá vyzkoušet," dodal.