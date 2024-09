Z olympijských her v Paříži odjížděl s hořkou pachutí v ústech. Česká lezecká legenda Adam Ondra zvládl výborně obtížnost, ale ztratil v boulderingu a stejně jako při první účasti pod pěti kruhy bral až šesté místo. Chuť si teď chce spravit právě v boulderu – ten se vrací do Prahy v rámci světového poháru po loňské premiéře. „Loni to byla pohádka, možná i trochu štěstí,“ ohlíží se za druhým místem z Letné jednatřicetiletý lezec, který má před sebou i velké kariérní dilema.

Jak jste trávil čas po olympiádě, která skončila zklamáním?

Těsně po olympiádě jsem se s rodinou vypravil na dovolenou a trochu do skal. Tam jsem zase načerpal baterie. Návrat do tréninku pak byl v pohodě. Poslední týden jsem trénoval na světový pohár i na nějaké skalní projekty, které mám na podzim. Mohl jsem to spojit.

Kde jste byl?

Byl jsem s rodinou v Itálii, takže částečně jenom u moře a částečně v Alpách. Věnoval jsem se tam boulderingu, to je styl lezení, který je dobře skloubitelný s rodinou. Podařilo se mi vylézt jeden relativně těžký boulder 8C+. Na to, že v létě většinou nejsou nejlepší podmínky na tenhle typ lezení, tak jsem byl spokojený. Od té doby trénuju.

Jaké emoce jste si odnesl z olympiády v Paříži?

Já jsem se snažil olympiádu v hlavě spíš potlačit. Bylo to zklamání. Teď jsem ale nastavený dobře, že ještě jeden závod v sezoně bude dobrý.

Jak dlouho vám trvalo přenést se přes to?

Nějaký týden. Dovolená a lezení na skalách potom pomohly.

Co vám ukázal nedávný závod v italském Arcu?

Relevantnější jsou samozřejmě bouldery, kde jsem obsadil třetí místo, což je za mě super. Konkurence tam byla dobrá a cítil jsem se dobře. To, že jsem po dlouhých letech nevyhrál duel, to samozřejmě trošku štve, ale byla to smůla.

Teď už vás čeká domácí světový pohár v Praze. Jak by měla být stěna postavená, aby vám to sedělo?

To, jak stěna vypadá, vím. Je stejná jako loni. Jde ale o to, jak postaví chyty. V boulderech to není o jednom boulderu, ale o celém setu v jednotlivém kole. Ví se, že jeden boulder bývá silový, druhý bývá extrémně technický a další dva jsou silovo-technicko-koordinační. Třeba na olympiádu bylo vyloženě v nějakých stanovách napsané, že to tak musí být. Častokrát jedno kolo rozhodne třeba jeden boulder. Obecně bych řekl, že mi silovější bouldery sedí a ty pomalejší a techničtější bouldery v plotnách mi tolik nesedí. Třeba na olympiádě to bylo přesně naopak. Na plotnách jsem hodně zapracoval. Je určitý typ síly, který mi sedí, a určitý typ síly, který mi tolik nesedí. Pokaždé, když jdu na boulder, tak nad tím nepřemýšlím. Snažím se co nejvíc, abych boulder vylezl.

Zdravotně jste v pořádku? Přes léto jste měl trable s ramenem.

I když s pravým ramenem nic nemám, tak v boulderingu mám vždycky obě ramena v hlavě. Že bych třeba tohle nemusel dělat. Vím, že jsou typy kroků, které můžou moje ramena celkem snadno zranit. Nejsem schopný udělat krok fyziologicky správně, můžu ho udělat ve špatné pozici a pak je otázka, jestli to vazy v rameni vydrží, nebo ne. V tomhle jsou bouldery vždycky nepříjemné. Jinak mě v 99 % rameno neomezuje.

Jak vzpomínáte na loňské druhé místo v Praze na Letné?

Loni to byla pohádka, možná těžko opakovatelná. Udělám všechno pro to, abych se jí letos aspoň přiblížil.

Je loňské druhé místo zavazující?

Snažím se na to nemyslet. Loni to byla pohádka, možná i trochu štěstí. Tohle je ale jiný závod a hlavně se vždycky snažím myslet hned na následující kolo. Momentálně myslím v hlavě na pátek, abych se z kvalifikace dostal do semifinále. Vím, že na jakémkoliv závodě je to vždycky extrémně náročné, a na domácím světovém poháru je to asi ještě víc stresující.

Koho vidíte jako největší favority?

Bude velká konkurence od japonských závodníků. Anraku a další japonští závodníci dokázali vyhrát závody světového poháru. Očekávám, že Japonci jsou plně nabití, někteří evropští závodníci možná chybí. Já a Toby Roberts budeme hájit evropskou čest.

Bude letos větší konkurence než loni?

Je to velmi podobné. Otázka je, jestli někteří jedinci se od té doby ještě výrazně nezlepšili. Třeba Sorato Anraku. Loni ještě nepostoupil do finále, ale kdyby letos nepostoupil do finále, tak to bude velké překvapení.

Bude domácí prostředí spíš motivace, nebo to bude svazovat?

Tenhle závod bude každé kolo trochu jiné. Kvalifikační je na každém závodě nejvíc stresující, dvojnásob proto, že to je doma. Od semifinále dál už si to člověk může víc užívat. Bylo by fakt dobré postoupit do semifinále a pak si můžu atmosféru užívat spíš než se jí svazovat.

Zůstaňme u motivace – na Letné byste měl mít i syna Huga a další příbuzné. To pomůže hodně, že?

Hrozně moc mě to motivuje. Bude tam syn, manželka Iva a naprostá většina rodiny. To je obrovská motivace. Syn Hugo už se naučil povzbuzovat, už se naučil říkat „pojď, pojď.“ Nemyslím, že v té vřavě ho uslyším, ale minimálně v duchu budu vědět, že tam někde je.

Kolik lístků jste sháněl pro známé?

Bude jich třeba okolo třiceti.

Loni byla na Letné skvělá atmosféra. Nepřekvapilo vás až, jaký zájem o lezení byl?

Čekal jsem, že bude velký zájem, ale možná předčil moje očekávání. Bylo to krásné, skvěle vyšlo počasí, místo na Letné je skvělé. Předpověď na letošek snad taky vypadá dobře, takže se to všechno zopakuje a možná přijde ještě víc lidí.

Co vás čeká po světovém poháru?

Chtěl bych to, co jsem natrénoval na olympiádu, využít na skalních terénech. Mám v hlavě nějaké cesty 9C. Teď jsem se zaměřoval spíš na sílu, takže ještě musím dokrmit vytrvalost.

Česko bude usilovat o pořádání mistrovství světa v roce 2027. Byla by to velká motivace?

Určitě, byl by to i timing před další olympiádou. Asi by to i rozhodlo v mém rozhodování, jestli v závodní kariéře pokračovat, nebo se vrátit zpátky do skal. Ve skalním lezení mám ještě spoustu cílů a plánů, ale pokud bych se rozhodl ještě pro další olympijský cyklus, tak už to třeba bude znamenat, že některé plány na skalách si už nikdy nesplním. Je to těžké stanovit si, co má být moje priorita.