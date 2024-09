Navázat na fantastické druhé místo z loňské pražské zastávky Světového poháru v boulderu se Adamu Ondrovi nepodařilo. Na Letenské pláni těsně proklouzl do finále, v němž jednou topoval, a skončil stejně jako na olympiádě na šestém místě. Vítězství z minulého roku obhájil Korejec Dohyun Lee. „Spokojenost, já jsem si to užil a jsem rád, že aspoň jeden top ve finále, který jsem divákům dlužil, se nakonec na posledním boulderu zadařil,“ pochvaloval si český lezec, který bojoval s pochroumaným ramenem.

O Ondrově úspěchu a neúspěchu rozhodoval ve finále už první boulder. Zatímco český olympionik se na něm vyhoupl pouze do zóny, zbylých pět lezců ho dotáhlo až do topu.

„Řekněme, že kdybych měl zdravé levé rameno, tak jsem asi druhý. Na jedničce to opravdu nebylo moc příjemné čelit dilematu, jestli do toho jít naplno a riskovat, že se zraním a pár měsíců si nezalezu. Byl to jeden a ten samý krok, ve kterém se mi to před třemi měsíci stalo,“ vysvětloval Ondra, proč první trasu nepřekonal.

„Dal jsem tři pokusy na půl plynu, čtvrtý byl tak na devadesát procent a hned mě rameno zabolelo. Já jsem spokojený s tím, že jsem se nezranil a že můžu s klidem na skály, a myslím, že jsem podal důstojný výkon,“ hodnotil Ondra.

Na druhém boulderu zapsal další zónu, na třetím nedosáhl ani na tento úspěch, ale tolik mrzet ho to nemuselo. Hádanku, kterou stavěči vymysleli, nerozluštil žádný z lezců. „I třeba dvojka byla poměrně pěkný boulder, který nebyl mimo skalní lezení. I tam jsem byl relativně blízko. Myslím, že stavěčům se to možná nepovedlo v tom smyslu, že dvojka a trojka nebyly topované, jinak to byl ale velmi zajímavý set boulderů, které nás opravdu otestovaly do mrtě,“ chválila česká lezecká jednička.

Návrat na skály

Hromového aplausu diváků, kterých na Letenskou pláň dorazilo přes čtyři tisícovky, se dočkal na posledním boulderu, který vylezl až na vrchol hned na první pokus. „Byl jsem zvědavý spíš loni a letošní ročník minimálně potvrdil, možná i předčil atmosféru z loňska,“ komentoval Ondra české publikum a spokojenost z něj zářila, přestože ve finále skončil poslední.

„Za největší úspěch z tohohle závodu považuju, že jsem se nezranil, i když to v jedničce ve finále bylo velmi blízko. Vím, že si můžu naordinovat nějakou skalní kúru a úplně si tam levé rameno doléčit. Primárně se chci vrátit na skály a dál bych plány nespecifikoval. Chci se spíš věnovat výkonnostnímu lezení, protože cítím, že mám z olympiády ještě něco natrénováno, a chci toho využít,“ prozradil jednatřicetiletý lezec z Brna.

Na domácí půdě zažil dva extrémně emotivní okamžiky. Nejprve v semifinále, kde zdolal poslední boulder až v závěrečných sekundách, a pak ve večerním boji o medaile, kde topoval až poslední připravenou trasu.

„Semifinále bylo asi ještě větší. Ale je to velmi, velmi podobné,“ porovnával oba momenty Ondra.

Vítězem pražského Světového poháru se stal stejně jako v loňském roce Korejec Dohyun Lee. Na druhém místě skončil Francouz Manuel Cornu a třetí byl olympijský vítěz Toby Roberts. Favorizovaní Japonci Tomoa Narasaki a Soratu Anraku, který ovládl kvalifikaci i semifinále, skončili mimo stupně vítězů.

„Určitě to je pro mě překvapení. Sorata jsem tipoval jako nejpravděpodobnějšího vítěze. Ale ukazuje to, že bouldering je trošku vabank. Za celkový dojem ze závodu bych to za zásluhy Soratovi dal, ale na posledním boulderu jak jemu, tak Tomuovi možná trošku ruply nervy,“ hodnotil výkon svých konkurentů Ondra.

Teď ho čeká relax v podobě lezení po skalách a v budoucnu taky nezáviděníhodné rozhodování, kam směřovat dál. Legendární lezec, který pod pěti kruhy v Paříži skončil v kombinaci šestý, bude řešit dilema, zda absolvovat ještě jeden olympijský cyklus, nebo se postupně definitivně vrátit na skály.