Tři bouldery pokořil hned na první pokus, další zdolal napočtvrté a nad jeho síly zůstala jen závěrečná trasa, na níž nedosáhl ani na zónu. Přesto mohl Adam Ondra na domácím světovém poháru v Praze na Letenské pláni slavit sebejistý postup do semifinále ze třetího místa ve skupině. „Čtyři topy na relativně dobré pokusy by měly stačit,“ pochvaloval si po kvalifikaci populární český lezec.

První boulder? První pokus. Druhá cesta? Taky napoprvé. Adam Ondra v pátek dopoledne vyběhl na podium na Letenské pláni ve výborné formě a hned v úvodu kvalifikace se naladil na pokračování dvěma perfektními výkony.

„První boudler byl klíčový, abych se dostal do pohody. Když jsem k němu přišel, tak se mi líbil, byl to takový skalní boulder, ale zároveň jsem věděl, že byl těžký, protože kluci přede mnou ho netopovali. To, že jsem ho topnul na první pokus, mě dostalo do pohody,“ pochvaloval si jednatřicetiletý lezec.

„U dvojky jsem věděl, že je to spára, upřímně jsem si ho ani tolik neužil, protože pro mě byl až příliš snadný. Trošku jsem čekal, že to bude spára a zároveň těžká spára. Dva tři chyty jsem ale ani nepotřeboval,“ ohlížel se Ondra.

Problémy mu udělal až třetí boulder, na který se musel nakonec vydat čtyřikrát. Potřetí dosáhl do zóny a počtvrté hodně emotivně slavil, když zapsal další top do výsledkové listiny.

„Z toho, že jsem to vylezl, mám velkou radost. Vůbec se mi trojka nelíbila a jsem na sebe pyšný, že jsem to vymyslel a v rozhodující moment vylezl. Kdybych to neudělal tímhle pokusem, tak potom už by nebyl čas ani energie dát další pokus, který by měl naději na úspěch,“ komentoval šestý muž z letošní olympiády.

Tím, že i další připravenou trasu vylezl napoprvé, si definitivně pojistil postup do semifinálové části. O tu ho nepřipravil ani nezdolaný pátý boulder.

„Upřímně ani nevím, jak to stavěči mysleli, byla to typická hádanka. Určitě jsem to zkoušel tak, jak to stavěči nemysleli, ale byl jsem zóně blízko. Tohle byla metoda, na kterou člověk musel být vysoký, ale asi se to mělo řešit víc dynamicky a víc koordinačně. Jenom Soratu Anraku tam dosáhl do zóny. Jeho považuju za mistra v tomhle typu lezení,“ vysekl Ondra poklonu svému soupeři.

Právě Anraku ovládl kvalifikační skupinu, v níž nechyběl ani Ondra. Druhé místo patřilo olympijskému vítězi Tobymu Robertsovi a třetí českému reprezentantovi. Ve druhé skupině se na prvních místech usadili Sam Avezou, Ritsu Kayotani a Tomoa Narasaki.

„Člověk nikdy neví, ale snad už nemusím výsledkovku sledovat s moc velkou nervozitou. Jestli budu ve skupině třetí nebo osmý, to je vlastně skoro jedno. Je pro mě důležité nejít v semifinále úplně první, to nemám rád, ale zároveň je příjemné, že nepůjdu úplně poslední. To by byl před domácím publikem ještě větší tlak. Takhle budu zhruba někde v půlce, to je akorát,“ pochvaloval si Ondra, když na startu zbývaly už jen závodníci, kteří mohli překvapit.

A někteří z nich skutečně zaujali. Zmiňovanou pětku pokořil už na první pokus Němec Max Kleesattel i Nizozemec Paul Brand. Prvnímu výkon na postup stačil, druhý se do dvacítky neprosmýkl. To se nepodařilo ani zbylým českým závodníkům, z nichž si nejlépe vedl zkušený Martin Stráník.

Semifinále, do kterého postoupila dvacítka nejlepších, je na programu v sobotu po obědě, finále pro šestku nejlepších odstartuje ve stejný den v odpoledních hodinách. A dá se očekávat, že Letná se naplní fanoušky do posledního místa. Už páteční kvalifikace, na kterou dorazilo méně lidí, nalákala na skvělou atmosféru.

„Na kvalifikační kolo je to úplně jiná dimenze než normálně na světovém poháru. Nejenže podpora byla velká, ale většinou ani na normálním světovém poháru není, protože to probíhá ve všední den dopoledne,“ chválil české příznivce Ondra. V sobotu se pokusí zopakovat druhé místo z loňska.