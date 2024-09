Po roce se na pražskou Letenskou pláň vrací světový pohár v boulderu i se svojí největší tuzemskou hvězdou – lezcem Adamem Ondrou. Pořadatelé lákají na ještě lepší areál, nabitý doprovodný program a větší tribunu pro ještě víc diváků. Vrásky na čele jim přidělalo jen počasí, které by se ale do pátečního startu kvalifikace snad mělo umoudřit. Medailové boje budou na programu v sobotu a v neděli.

„Největší problém pro nás byl vítr. Nemohla být střecha, takže jsme už měli stavět cesty, ale nemohli jsme. Začít se mohlo až v pondělí dopoledne. Budeme doufat, že počasí se bude zlepšovat, že bude vítr a teplo, protože potřebujeme, aby to vyschlo. Momentálně je tam bláto, ale je docela dost času, čili myslíme, že to snad vyschne. Trochu bojujeme s podmínkami, ale výhled je optimistický,“ komentoval situaci v pondělí po obědě Jan Bloudek, předseda Českého horolezeckého svazu.

Zatímco o uplynulém víkendu bičovaly celou republiku proudy vody a na velké části území vypukly povodně, v Praze situace nebyla tak vážná a od úterý výhled na počasí slibuje vyšší teploty, slunce a hlavně téměř žádné srážky.

„Kdyby byl závod tenhle víkend, tak bychom ho museli zrušit. Měli jsme obrovské štěstí, oddechli jsme si. Počasí bylo takové, že by se to nedalo bezpečně zorganizovat,“ potvrdil Bloudek, jaké štěstí organizátoři měli.

Lidem, k nímž se naopak štěstí o víkendu otočilo zády, chtějí pořadatelé aspoň trochu pomoci, a proto jim věnují část z vybraného vstupného. „Uvědomujeme si, že to, co máme v Praze, je maličkost oproti tomu, co mají lidé na Moravě. Abychom jim nějak pomohli, rozhodli jsme se, že z každé vstupenky, co se prodá odteď do závodu, dáme stokorunu na oběti povodní,“ vyhlásil šéf českých lezců.

Jak je z jeho prohlášení patrné, lístky na Letnou stále zbývají. Není jich ale mnoho a očekává se, že bude vyprodáno. „Začaly se prodávat jednodenní vstupenky, ale není jich moc,“ láká Bloudek k nákupu potenciální diváky.

Ti se rozhodně mají na co těšit. Po loňské premiéře světového poháru v Česku bude chtít znovu zazářit domácí Adam Ondra, který naposledy na Letné bral druhé místo. Jedním z adeptů na vítězství bude i mladý Angličan Toby Roberts. Právě on v Paříži ovládl olympijský závod a o nejvyšší příčku bude chtít bojovat i v Praze.

Muži i ženy v pátek absolvují kvalifikaci, pánské osazenstvo si pak rozdá medailová umístění v sobotu a dámy přijdou na řadu o den později. Silné zastoupení bude mít pochopitelně i pořádající Česko.

„Z našich závodníků máme velmi zkušeného Martina Stráníka, máme tam i dvě mladé naděje, pro které to bude první světový pohár v boulderu, oba jsou velmi nadějní. V ženách máme Michaelu Smetanovou, která je taky velmi talentovaná, Viktorii Konečnou i další naděje. Můžeme od českého týmu očekávat krásné výkony,“ nastínil reprezentační trenér Petr Klofáč.

I kvůli absenci Elišky Adamovské bude mít největší hvězdu a naději na medaili právě Ondrovi. „Velmi nás mrzí, že tam Eliška nemůže být. Celou sezonu se bohužel potýká se zdravotními problémy, hlavně se zraněním prstu. Ráda by se tu představila, ale není dobré riskovat kariéru, pořád je to mladá závodnice, která před sebou má další jiné vrcholy,“ prozradil Klofáč.

A jak vidí svoje šance Ondra, který loni skončil těsně pod vrcholem? „Loni to byla pohádka, možná těžko opakovatelná. Udělám všechno pro to, abych se jí letos aspoň přiblížil,“ vyhlásil bojovně.