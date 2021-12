Dají se najít tři hlavní důvody k pochybám: potlačování lidských práv, ekologické následky opulentního dostaveníčka sportovců, problémy spojené s pandemií koronaviru. Nikoho nepřekvapí, že Čína jakékoli zpochybňování „své“ olympiády odmítá a vidí v něm jen politické útoky. A příznačné je, že Mezinárodní olympijský výbor (MOV) je na straně komunistické říše.

Zmizení tenistky

„Přinejmenším dva miliony muslimů – Ujgurů, Kazachů, Uzbeků – jsou drženy v tzv. převýchovných táborech. Situace okupovaného Tibetu se rapidně zhoršuje. V Hongkongu jsou ničeny základní svobody, tisíce aktivistů je ve vězení,“ vypočítává společné prohlášení organizací na ochranu lidských práv.

Marně. „Hry nejsou o politice. My jsme a vždy jsme byli politicky přísně neutrální,“ hlásí šéf MOV Thomas Bach (a vzhledem k dlouhé historii olympijských bojkotů a klateb nemá pravdu). Za německým funkcionářem stojíi hlavní sponzoři, kteří odmítají svou ekonomickou sílu použít k tlaku na změnu pořadatele. Jde o miliardy dolarů.

Hry v Číně? Mám s tím problém, ale není fér to házet na sportovce, říká Kučerová

Zatím poslední ukázkou čínského přístupu k řešení potíží je kauza tenistky Šuaj Pcheng, která po svém obvinění předního politika ze znásilnění záhadně zmizela. Obavy o její osud nerozptýlilo ani pár zjevně naaranžovaných fotek a záběrů, včetně videorozhovoru s ochotným Bachem.

Řada západních politiků hovoří alespoň o „diplomatickém bojkotu“, je ale jasné, že půjde jen o symbolické gesto. Sami sportovci se raději drží stranou. Možnost startovat na hrách je pro řadu z nich životní šancí, kvůli které léta trénují.

Vrchol kariéry

To ale neznamená, že nevnímají morální rozpor. „Čína utlačuje Ujgury a nerespektuje lidská práva, ale nemyslím si, že to mám být já, kdo proti tomu má něco udělat,“ řekla česká skikrosařka Nikol Kučerová. „Házet to na sportovce přece nejde, je to vrchol jejich kariéry,“ dodala s tím, že se na to mělo myslet už při volbě místa konání.

Pořadatelé odrážejí i kritiku kvůli důsledkům her na životní prostředí, byť už teď se ví, že v horách (přes 200 kilometrů od oficiálního sídla her) sněžit nebude a sníh se doveze odjinud. O masivní výstavbě, částečně i na území přírodní rezervace, nemluvě.

Bez očkování to nepůjde. Olympionici budou testováni těsně před odletem

A pak je tu pandemie koronaviru, hlavní globální téma dneška. Letní hry v Tokiu byly v roce 2020 o rok odloženy a i tak proběhly bez diváků. Může dojít i na odklad zimních her? MOV to (zatím) rezolutně vylučuje, Čína navíc využívá všech pák autoritativního režimu, aby udržela nákazu pod kontrolou.

To je rozdíl oproti demokratickým zemím: třeba Švýcarsko v pondělí doslova na poslední chvíli zrušilo zimní univerziádu v Lucernu, aby se zamezilo šíření varianty omikron.

Další český let

Otázkou rovněž je, zda (či spíš kolikrát) se budou opakovat smutné scény z Tokia, kdy sportovci měli pozitivní test a místo soutěží museli do izolace. Česká výprava si tehdy uřízla ostudu dnes již legendárním „covidovým letem“, za který – jak se ukázalo – zřejmě nikdo nemohl.

Falešné fotky, falešný e-mail? Tenisový svět tlačí na Čínu, ve hře jsou miliardy

Český olympijský výbor (ČOV) si proto už nyní snaží krýt záda. „V té současné situaci si nedokážu představit, že tam přivezeme všechny sportovce a doprovod zdravé,“ uvedl šéf ČOV Jiří Kejval, podle nějž půjde o „loterii“.

Má ale olympiáda v tomto stylu ještě nějaký jiný smysl než vydělávání peněz?