Livesport vyvíjí weby a aplikace s rychlým zpravodajstvím z téměř čtyřiceti sportů a jejíž statistiky a sportovní informace ve více jak třiceti světových jazycích vyhledává měsíčně zhruba devadesát milionů unikátních uživatelů na celém světě.

„Vzájemnou spolupráci jsme vyjednávali celkem dlouho, navíc do toho zasáhla koronavirová pandemie. O to jsem radši, že jsme se dohodli v této pro celý sport náročně době. Výjimečný je fakt, že hned první fázi spolupráce jsme uzavřeli na pět let. I finančním objemem jde o jednu z největších florbalových partnerských smluv. Livesport nás během smlouvy podpoří v řádech desítek miliónů korun,“ říká Filip Šuman, prezident Českého florbalu.

„V příštích sezonách nejvyšší mužská soutěž ponese název Livesport Superliga, spolupracovat budeme i u reprezentace, navíc všichni fanoušci na celém světě budou moci v aplikacích a webech Livesportu sledovat Livesport Superligu a také Extraligu žen,“ dodává.

Pro společnost Livesport jde o první propojení tohoto druhu ve své historii. „Delší dobu jsme přemýšleli o marketingovém partnerství s nějakým sportem v České republice. Hledali jsme moderní a mezinárodně úspěšný sport s profesionálním managementem. Takový, který má velkou fanouškovskou i hráčskou základnu, není zatížený komplikovanou minulostí nebo skandály. A český florbal naší představě přesně odpovídá,“ vysvětluje Jan Hortík, CMO společnosti Livesport.

„Všichni si pamatujeme plné tribuny při nedávném mistrovství světa pořádaném u nás, velkou pozornost vzbudila i povedená nová vizuální identita. Český florbal je zkrátka trendy značka a bude radost s ní spojit jak jméno naší firmy, tak naši produktovou loď, kterou je sportovní výsledkový servis Livesport.cz.“

O tom, že je florbal čím dál populárnějším sportem, svědčí také fakt, že se do českých soutěží letos přihlásil rekordní počet družstev, který přesahuje metu 2 500. Oproti předešlému ročníku stoupl počet přihlášených zhruba o více než padesátku. Finální počet navíc ještě může vzrůst díky dalším družstvům z regionálních mládežnických soutěží, do kterých je možné se přihlásit i těsně před jejich startem.