Nová identita a cíle. Český stolní tenis chce navázat na úspěšnou historii

S Makedonií jste už odehráli řadu utkání, včetně kvalifikačních. Rumunsko je ale přece jen částečná neznámá, že?

V Evropě už není lehký zápas, kterým by člověk jen tak prošel. Myslím, že naší nevýhodou bude úvodní zápas doma. Několikrát už jsme poznali, že odvety u soupeře bývají velmi horké. Ať už půjde o Makedonii, nebo Rumunsko, nečeká nás lehká práce. Musíme se koncentrovat a připravit se tak, že přes ně projdeme a budeme se účastnit mistrovství světa.

Měl jste nějaké přání, koho v kvalifikaci potkat?

Měl jsem víc tipů. Podle vylosovaných dvojic z první části třeba Slovensko s Belgií, Izrael a Litvu, nebo Ukrajinu s Finskem. To byly moje tři vysněné dvojice. Naopak jsem se chtěl vyhnout Portugalcům, Švýcarům a Slovincům. Bohužel mi to úplně nevyšlo a dostali jsme pro nás ne zrovna dobrého soupeře. Každopádně máme takový mančaft, který dokáže hrát s každým. Nebyla náhoda, že jsme hráli vyrovnaná utkání se světovou špičkou na mistrovství Evropy.

To se beze zbytku potvrdilo, v nedělním finále se střetnou vaši soupeři ze skupiny - Španělsko se Švédskem. Jak se s odstupem ohlížíte za vaším vystoupením na mistrovstvím Evropy?

Hráli jsme nejtěžší skupinu, kterou jsme mohli chytnout. Do všech zápasů jsme ale šli s tím, že chceme vyhrát. Opravdu stačilo málo. Jeden gól, možná trochu štěstí, nebo čehokoliv jiného, a mohli jsme to být zrovna my, kdo by postoupil přes Švédsko. Pak už by záleželo na tom, jak bychom se připravili na další zápasy… Chyběl kousek, bohužel se to nepovedlo a život jde dál. Uvidíme, jak dopadne finále, ale dokazuje, jak těžká naše skupina byla. Ukázali jsme bojovnost, kolektiv a týmovost, jakou jsme ukázali. Myslím, že se nemáme za co stydět.

Velké emoce. Na tým jsem ohromně hrdý, chybělo málo, chválí házenkáře Trtík

Může týmu pomoct zkušenost z evropského šampionátu i v nadcházející kvalifikaci?

Můžeme jít do utkání s tím, že máme šanci porazit kohokoliv. Pokud si to sedne, nemusíme mít strach z nikoho. Do každého utkání můžeme vstoupit s klidem, ale samozřejmě pokorou k soupeři. Teď se nemusíme bát. Spousta hráčů hrála na mistrovství Evropy vůbec poprvé. Dalo jim to velké zkušenosti, otevřely se jim zároveň dveře do světa. Mladší kluci si budou moct zkusit třeba Ligu mistrů a obecně kvalitnější ligy, které jednotlivce posunou zase o kus dopředu. Do dalších zápasů určitě půjdeme s tím, že můžeme hrát s každým.

Sledujete ještě EURO, nebo už se naplno soustředíte na klubové povinnosti v klubu Dessau Rosslauer?

Po šampionátu jsem dostal čtyři dny volno, takže jsem si mohl trochu oddychnout. Pak nás ale hned čekal turnaj Peugeot Cup, který se hrává každý rok proti bundesligovým mančaftům. Ale EURO pořád doznívá. Sleduji v televizi všechny zápasy, které stíhám a dívám se, jak hrají ostatní. Člověk má na trénincích pořád takovou větší chuť, nádech ze šampionátu působí. Ale hlavou už se plně soustředím na klub. Příští týden nám znovu začíná liga a máme před sebou ještě dlouhou sezonu.