V posledních týdnech má Lukáš Jelínek formu jako hrom. Po bronzu na nedávném mistrovství Evropy si připsal další velký úspěch. Vybojoval druhé místo na turnaji Storm San Marino Open, který je v rámci Evropské bowlingové tour zařazený do nejvyšší zlaté kategorie.

Lukáš Jelínek skončil druhý v San Marinu na turnaji Evropské bowlingové tour | Foto: se svolením České bowlingové asociace

San Marino je tradiční letní destinací, kam se sjíždějí nejlepší evropští bowleři na turnaj EBT San Marino Open. Letos se konal 17. ročník, kterého se zúčastnilo téměř dvě stovky hráčů z devatenácti zemí a dvacetiletý český talent se tam rozehrál ke skvělému výkonu.

„V kvalifikaci se mi podařilo na druhý pokus zahrát 1475 bodů ze šesti her, tedy průměr 245,8. To mi stačilo na čtvrté místo v kvalifikaci a jistý postup do třetího finálového kola mezi nejlepších osmnáct. Do závěrečného finále postupují jen čtyři hráči, takže se počítá každá kuželka,“ uvědomoval si Jelínek.

Příjemný bonus

Navázal tak na předchozí výborné výkony a s průměrem 236,2 postoupil mezi čtyři nejlepší. Až v závěrečné finálové hře podlehl Švédovi Kimu Bollebymu, který je aktuálním lídrem Evropské bowlingové tour.

Čech byl se stříbrem spokojený. „Druhé místo na takovém turnaji je veliký úspěch. Můj cíl bylo skončit v top 10, takže každá zdolaná příčka byla příjemný bonus. Výsledku si nesmírně vážím,“ přiznal Jelínek, který se v celkovém pořadí Evropské bowlingové tour vyšvihl na průběžné deváté místo.