„V přípravě se mi krásně povedl chvat osoto gari, a tak doufám, že ho zopakuju i na šampionátu,“ přál si člen USK Praha těsně před tím, než podstoupil povinné uzavření do bubliny. „Sice se z favoritů odhlásili Francouz Teddy Riner a Holanďan Henk Grol, ale i tak je konkurence obrovská,“ poznamenal účastník nejtěžší hmotnostní kategorii nad 100 kg.

Cesta k úspěchu nebude snadná

Čechům se na domácím ME zatím nedaří, a tak je domácí hvězda možná jedinou nadějí na medailový vavřín. Cesta k němu však nebude snadná. Krpálkovi totiž hrozí, že do bojů vstoupí proti nejvýše postavenému z nenasazených soupeřů Johannesu Freyovi z Německa. Český olympijský vítěz má jako světová jednička v úvodním kole volný los a bude čekat na vítěze duelu mezi Freyem a Turkem Cemalem Erdoganem.

Pokud Krpálek zvládne vstup do turnaje, ve čtvrtfinále by se mu postavila do cesty zřejmě další velká překážka. V jeho čtvrtině pavouka jsou i vicemistr světa z roku 2018 Ušangi Kokauri z Ázerbájdžánu a předloňský vicemistr Evropy Tamerlan Bašajev z Ruska, druhý muž nedávného Grand Slamu v Budapešti.

V Turecku se dobře restartoval

„Na tenhle turnaj se připravuju už hodně dlouho. Nepral jsem se jedenáct měsíců a chuť zápasit je obrovská. V říjnu jsem se měl rozeprat v Maďarsku. Kvůli koronavirovému onemocnění z toho sešlo, ale na soustředění v Antalyi jsem se myslím dobře restaroval. Teď se cítím dobře a na šampionát budu chtít vybojovat medaili,“ slíbil otec dvou dětí.

Téměř dvoumetrový obr připustil, že cítí předstartovní trému. „Trochu nervozity tam je. Asi bych byl klidnější, kdybych před Evropou absolvoval nějaký start. To bohužel nešlo, ale určitě nebudu jediný, kdo bude v této situaci.“

