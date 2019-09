Po sedmnáctihodinové cestě je z dalekého Japonska doma. Na klíně měl posazeného tříletého Toníka. Toho zajímaly mikrofony, chvílemi si pro sebe povídal, a když se mu zdálo, že táta mluví moc dlouho, snažil se mu ručkou zavřít ústa. Po otázce, jestli bude také judistou, sklopil hlavičku. To jeho rodič se rozhodně nestyděl.

Bude Toník taky judistou?

Je pravda, že se spolu hodně pereme a přehazujeme se. Rád si navléká kimono a judo má rád. Chodí i na tréninky, ale nejvíc ho myslím baví, že tam může běhat s ostatními dětmi.

Těšil jste se hodně domů?

V Japonsku jsem byl přes dva týdny. Už to bylo dlouhé. Ovšem zakončení se povedlo. Něco takového jsme si všichni přáli. Domů se mi vracelo zvesela. Jsem rád, že jsem zase s rodinou.

Plánujete větší volno, odjedete na dovolenou?

Musím si odpočinout, abych dostal chuť do dalších závodů. Ještě nemáme jasno, kam vyrazíme, ale nějaká kratší dovolená proběhne. Asi se rozhodne spontánně. Už delší dobu ale máme naplánováno, že Vánoce strávíme v Thajsku.

Dochází vám po pár desítkách hodin od finále, co se vám v Tokiu povedlo?

Získat titul v nejtěžší kategorii byla moje motivace. Popravdě jsem nečekal, že by to mohlo jít tak rychle. Za rok mě čeká na stejném místě olympiáda, rozhodně se budu snažit o medaili.

Bude pro vás výhoda, že se při OH vrátíte do haly Budókan?

Určitě. Poznal jsem zázemí, vím, kde co je. Hlavně tam jsou skvělé podmínky.

Neobáváte se, že se v dalších duelech bude proti vám chtít každý soupeř vytáhnout?

To asi jo, ale já se jen tak nedám. (směje se) Příští rok nebude důležitý jen kvůli olympiádě, ale jedním z vrcholů bude i mistrovství Evropy v Praze. Mým cílem je udělat radost domácím fanouškům.

Hřeje vás, že máte tituly z obou nejvyšších kategorií?

Vždycky je moc pěkné, když se podaří prolomit něco, co nikdo nedokázal. Ale když už mám zlato z polotěžké váhy z Ria, tak by nebylo špatné udělat i olympijský double. (usmívá se)

Poslední tři zápasy v Tokiu jste rozhodoval až v prodloužení. Cítíte únavu?

V letadle jsem cítil celé tělo. Docela jsem trpěl. Budu se z toho nějaký den dostávat.

Registroval jste po vítězství ohlasy od soupeřů?

Od judistů jsem dostal spoustu blahopřání. Všichni psali, že jsem dokázal něco neskutečného. Moc mě to potěšilo.

Ozval se i dvojnásobný olympijský vítěz Teddy Riner, který do Tokia nepřijel?

Ten ne… (uchechtl se) Jestli se vyjádřil, tak možná na sociálních sítích, ale ty jsem ještě neprobíral. Ale předpokládám, že se v tomto směru moc neangažoval.