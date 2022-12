Limitovaly vás potíže s třísly už před turnajem v Tokiu?

Kvůli tříslu jsem před odletem navštěvoval profesora Pavla Koláře. Chodil jsem na injekce a snažili jsme se ho vyléčit. Bezprostředně před Grand Slamem to v tréninku nebylo moc dobré.

Jak to teď bude s tříslem pokračovat?

Zase budu chodit po doktorech. Na vyšetření jdu v pátek. Doufám, že zranění není vážné. Musím se dát do kupy, věřím, že to bude dobré. Trochu se to teď zlepšilo, ale raději netrénuju.

Nakolik je reálná účast na Masters v Jeruzalémě?

Rozhodující slovo budou mít lékaři. Kdybych se zvládl dát do pořádku a věděl, že je to na sto procent, tak bych startoval. Nechávám to lehce otevřené. Nicméně tříslo mě trápí přes tři týdny a potřebuju ho vyléčit. Uvidí se v následujících dnech, jestli má cenu do Izraele cestovat.

Jakou šanci tomu dáváte?

Kdyby nešlo o Masters, asi bych ukončil sezonu. Jenže na vrcholném turnaji se rozdávají velké body a ta soutěž má svou prestiž. Když se mi letos nevyvedlo mistrovství světa, přál jsem si něco shrábnout aspoň na tomto turnaji. Pojedu jen když bude tříslo v pořádku.

Co celkově říkáte svému zdravotní stavu?

Už mám nějaký věk. Člověk něco vyléčí a přijde něco dalšího. Kdybych byl v použitelném stavu, rád bych se na Masters popral o medaili. Jenže tříslo už asi nebude nikdy v pořádku.

Co plánujete na začátek roku 2023?

Až budu stoprocentně zdravotně v pořádku, naskočím zpátky do turnajů. Ten nejbližší je Grand Prix v Portugalsku ve druhé polovině ledna. A potom pravděpodobně pařížský Grand Slam.