Je mu šestnáct let, už teď si házením šipek na terč vydělal miliony korun a podle mnohých je právě on budoucností svého sportu. Jako sportovec přitom rozhodně nevypadá, což vyvolává smršť reakcí – v dobrém i ve zlém. Seznamte se: Luke Littler, senzační finalista profesionálního mistrovství světa v šipkách.

Anglický šipkař Luke Littler na MS 2024. | Foto: se souhlasem PDC

Skoro by se chtělo říct, že má ideální šipkařskou postavu, dost připomínající legendárního Phila Taylora, šestnáctinásobného mistra světa. Do výšky moc nenarostl, má nízké těžiště, solidně zakulacené bříško a pod dresem se mu výrazně rýsují uložené zásoby tuku.

Problém je v tom, že Luke Littler je teprve šestnáctiletý kluk. Famózní šipkařský talent a skromný sympaťák, zároveň má ale tak trochu vzhled usedlého taťky od rodiny. A doba je taková, že fanoušci (a „fanoušci“) na sociálních sítích řeší především vizuální stránku věci.

Sám Littler to bere s klidem. Nijak se netají tím, že jeho životospráva není právě vzorová. Expertům na výživu by z jeho pravidelné rutiny zřejmě vstávaly vlasy hrůzou. Nezdravá jídla, vysedávání u počítačových her, minimální tělesný pohyb. To má společné se značnou částí dnešních dospívajících.

Bez pizzy to nejde

Ostatně posuďte sami, čím a jak se živí teenager, kterého ve středu večer čeká v londýském Alexandra Palace finále mistrovství světa v šipkách organizace PDC proti Luku Humphriesovi.

„Zůstávám u toho, co mi funguje. Každé ráno musím mít omeletu se šunkou a sýrem,“ prozradil Littler pro Sky Sports. Dalším oblíbeným jídlem mladičkého šampiona je kebab, který si prý dopřává skoro každý den. Přinejmenším se tak tvářil, když dělal pro jistého výrobce této speciality reklamu.

„A když přijdu sem do Ally Pally, dám si pizzu a jdu k terči,“ líčil usměvavý Angličan, který podle britského bulváru chodí s o pět let starší dívkou, s níž se seznámil – jak jinak – při hraní na Xboxu.

Littler už se totiž stal celebritou, vždyť šipky jsou britskou národní vášní. Když nedávno navštívil fotbalové zápasy Arsenalu a Tottenhamu, fanoušci se s ním fotili, společnou fotkou se ostatně pochlubili i fotbalisté Declan Rice a Aaron Ramsdale.

Na cestě ke slávě

Littler si za postup do finále MS přišel na 200 tisíc liber (asi 5,7 milionu korun). Za případný mistrovský titul by inkasoval dokonce 500 tisíc (přes 14 milionů korun). Kromě těch, kteří mu to přejí, se objevila i řada závistivců. A s tím souvisejí i hanlivé komentáře, které se týkají Littlerova vzhledu.

Ano, mladý Angličan se zdá odpovídat spíš stereotypní představě o šipkařích coby těžkotonážních monstrech s půllitrem piva v ruce. Časy se přitom mění a značná část mladších profesionálů dnes už běžně dbá o fyzičku i správné stravování.

Sestřih semifinále MS mezi Littlerem a Robem Crossem:

Zdroj: Youtube

Ovšem ti, které na šipkách zajímají především samotné šipky, mají pro Littlera jen obdiv a uznání. Na MS tento debutant předváděl fantastické výkony a s vyrovnaným klidem porážel mnohem ostřílenější soupeře. A to je to, co by nás na něm mělo zajímat nejvíc.

„Každé ráno jsem se díval na sportovní zprávy v televizi. A teď v nich sám jsem, to je neuvěřitelné,“ hodnotil Littler svůj neuvěřitelný vzestup. Teď bude jen na něm, jak se s rychlým úspěchem srovná a s čím půjde do další kariéry.