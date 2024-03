Jedna z aktuálně nejúspěšnějších českých sportovkyň a medailová naděje pro olympiádu v Paříži Marie Horáčková vystoupala v lukostřeleckém žebříčku už na čtvrtou příčku. Úřadující mistryně světa se pořadím prodírá už osm let a je první Češkou, která se dostala do absolutní špičky.

Lukostřelkyně Marie Horáčková | Foto: se svolením World Archery

O světových žebříčcích se nejčastěji mluví v souvislosti s tenisem. Jsou však ukazatelem výkonnosti v celé řadě sportů - lukostřelbu nevyjímaje. Úřadující mistryně světa a česká naděje pro olympijské hry v Paříži Marie Horáčková je nově čtvrtou nejlepší lukostřelkyní světa.

„Když jsem začínala, tak jsem se chtěla dostat do první stovky. Teď jsem čtvrtá a to je mega úspěch,“ líčí šestadvacetiletá závodnice. „Světovým žebříčkem se prodírám už osm let. Moc dobře vím, že cesta vzhůru není vůbec jednoduchá a udržet se nahoře je ještě těžší. Dlouho bylo mým nejlepším umístěním šestatřicáté místo,“ připomíná.

V posledních dvou letech se výrazně zlepšila a nyní plzeňská rodačka patří do nejužší světové špičky.

„Do žebříčku se počítají turnaje Světového poháru, mistrovství světa a Evropy, turnaje World ranking a halová i terénní disciplína. Zápočet bodů z každého turnaje má přesná pravidla, takže z jednoho úspěchu nelze žít ani jednu sezonu,“ vysvětluje lukostřelkyně s tím, že třeba proti tenisu je žebříček daleko složitější.

Žebříček je o dlouhodobé výkonnosti

Aby Horáčková žebříčkem stoupala, musela se v posledních letech dlouhodobě umisťovat v top 10. „Česko dosud nikdy nemělo umístění ani v elitní desítce, a tak si čtvrté pozice neuvěřitelně vážím,“ přiznává.

„Náš žebříček je o dlouhodobé a stabilní výkonnosti. Vždycky jsem obdivovala závodníky, kteří se drží nahoře víc než měsíc. Uvidíme, jak to půjde mně. Mé umístění může mít na soupeřky vliv, ale prvních 64 holek je extrémně vyrovnaných, takže často postavení na žebříčku nehraje roli,“ přemítá Marie Horáčková.

„Na závodech se ale dobře poslouchá, když u mého jména hlásí vysoké umístění v žebříčku,“ culí se.