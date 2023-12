Minulý rok se lukostřelkyně Marie Horáčková po vítězství na Berlin Open odrazila až k titulu mistryně světa. Jaký vliv bude mít obhajoba triumfu z německé metropole na účast na olympijských hrách 2024 v Paříži?

Marie Horáčková se sestrou a tatínkem | Foto: Sportegy

„Evidentně nade mnou někdo v Berlíně drží ochranou ruku,” vzkázala evidentně spokojená Plzeňačka, která vybojovala zlatou medaili v srpnu právě v Berlíně. Teď si tam chtěla hlavně ověřit, jestli jde příprava k OH správným směrem.

Šíp se odrazil od zdi a zpátky prosvištěl bytem, líčí lukostřelkyně Horáčková

„Necítila jsem se sice úplně nejlépe, před měsícem v Lucembursku jsem byla mnohem víc odhodlaná a sebevědomá, ale Berlín má pro mě auru domácího závodu,” pokračovala Marie Horáčková, kterou na místě podporovala rodina.

O finále rozhodoval milimetřík

Hned v kvalifikaci Horáčková naznačila, že její obavy byly zbytečné. „V základní části kvalifikace jsem nastřílela 584 bodů, což bylo jen o tři za osobním rekordem, který jsem v Berlíně vytvořila loni. Ale vím, že tam byly ještě rezervy,” připomněla.

Ve vyřazovací části svedla nejtěžší souboj v semifinále proti Nizozemce Hollanderové. „To bylo nejnáročnější. Stála za mnou ségra a potom dala dalekohled tátovi a říkala, ať to jde sledovat on, protože na to neměla nervy,” líčila Horáčková.

Marie HoráčkováZdroj: Sportegy

„Došly jsme do rozstřelu a za stavu 5:5 rozhodoval poslední šíp. Z dálky i z blízka to vypadalo, že ho máme na stejném místě, ale nakonec stálo štěstí při mně. O nějaký milimetřík jsem postoupila do zlatého finále,” popisovala pětadvacetiletá Češka.

Domů si odvezla dalšího medvídka

Ve finále narazila Horáčková na domácí Kroppenovou. „Znám se s ní od juniorských let. Byl to velice vyrovnaný souboj, ale nějak jsem se od začátku nemohla chytit. Myslím, že by mi spousta lidí řeklo, že jsem byla na facku,” smála se Horáčková.

Velká česká naděje pro olympijskou Paříž pak ovšem zabrala a ve třetím setu dokázala srovnat. „V té chvíli jsem věděla, že můžu vyhrát. Říkala jsem si, že když dám dvakrát plný počet, což umím, tak vyhraju. A vyšlo to,“ radovala se i z toho, že si domů jako ocenění pro vítězku odvezla dalšího berlínského medvídka.

Lukostřelba? Člověk se uzavře do své reality, říká mistryně světa Horáčková

Velice ji těší skutečnosti, že se jí povedlo obhájit prvenství. „Jednou vyhrát je super, ale obhajoba je vždycky cennější,” dodala členka LK Arcus Plzeň.