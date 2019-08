Nová posila pražských Lvů Jiří Král prosí: Méně respektu

/ROZHOVOR/ Deset dní přípravy (a den volna) mají za sebou volejbaloví Lvi. Za tu dobu stihli běhat, posilovat i plavat. O víkendu si pak odskočili k turnaji do Chlumce nad Cidlinou. Celou drezuru podstupuje také Jiří Král – posila, která ví, jaké to je vyhrát Ligu mistrů, italskou i českou nejvyšší soutěž nebo řecký pohár. „Trochu to bolí, ale tak to musí být. Jinak se cítím fajn. A hlavně: relativně držím,“ usmál se osmatřicetiletý matador, jenž absolvoval letní martyria v pěti zemích Evropy.

Jiří Král. | Foto: Lvi Praha

Je česká příprava v něčem specifická?

Hodně se v ní běhá. Nemyslím si ale, že by byla příliš tvrdá. Taková klasika. Česko, Itálie, Řecko, Turecko a Francie. V čem se liší přípravy?

To nelze říct. Neexistuje nějaký český nebo italský model. Všechno vychází od osoby trenéra. A pak se jednotlivé školy prolínají. Třeba ve Franci jsem měl italského kouče, který byl ras. A jinde opět Itala, který byl liberál. Vyhovuje vám způsob trenéra Pomra?

Fyzička se udělat musí, s tím nikdo z nás nic nenadělá. Je skvělé, že trávíme čas venku, kde běháme a posilujeme. To je lepší, než být zavřený v hale. Tam budeme celou sezonu. Máte za sebou i první přípravný turnaj. Venku a na antuce. Jak jste se v Chlumci cítil?

Těšil jsem se. Na antukové turnaje jsem pravidelně jezdil. Jen letos jsem je nestihl, a tak jsem byl rád alespoň za tento se Lvy. Výkon samozřejmě nebyl ideální, ale zase ne úplně hrozný. Vždyť jsme si do té doby sáhli na míče jen jednou. V přípravě jste nejstarší. Zapadl jste bez problémů do kolektivu?

Nestěžuji si. Spolupráce s dvacetiletými kluky vás nabije, hned se cítíte být mladší. Jen mě mrzí, že od nich někdy cítím až přehnaný respekt. Já jsem nepřijel dělat mentora. Jiří Král

Narodil se 8. července 1981. Více než dvoumetrový blokař je vítězem Ligy mistrů, italského a řeckého poháru, šampionem v české a italské nejvyšší soutěži. Zúčastnil se tří mistrovství Evropy 2003, 2009 a 2015. V reprezentaci nastupoval v letech 2003-2015.

Profesionální kariéra:

1999-2004 Odolena Voda

2004-2005 API Verona

2005-2008 Treviso

2008-2009 Sempre Padova

2009-2010 Iraklis Salonicco

2010-2011 Halkbank

2011-2012 Piacenza

2012-2016 Beauvais

2016-2019 Cannes

2019-? Lvi Praha Narazil jste v kabině na situace, kdy mladé spoluhráče nechápete?

Někdy je vidět, že jsme jiná generace. Hlavně, co se týče sociálních sítí. Neříkám, že mě úplně míjejí, ale rozhodně to není můj svět. Kluci se mezi sebou baví trochu jinak, spojuje nás ale jasný cíl. Dbáte ve svém věku více na regeneraci?

Vyhovuje mi, že každý den plaveme. To je na konci tréninkové jednotky naprosto ideální. Tělo vás samo donutí věnovat regeneraci více času. I já jsem už pár let svědomitější. Dělám různé protahovací cviky, lehce dodatečně posiluji a chodím na masáže. V neděli odjíždíte na soustředění do Litomyšli. Všichni od dětí až po muže. Zažil jste podobnou akci?

Většina klubů občas dělá společné tréninky. Týdenní akci tolika generací, jsem ale nikde jinde nezažil. Nebudou vás děti zdržovat?

Všichni okolo áčka si uvědomují, že jsme v jednom z nejdůležitějších týdnů přípravy. Tedy nic nepodceníme. Krok je to ale výborný. Rádi každému ukážeme, co to obnáší být profesionálním sportovcem. Všichni budeme tvrdě pracovat, a zároveň se společně bavit. Pro každou věkovou skupinu půjde o zpestření. A vy budete moci předat své zkušenosti…

Nebráním se tomu. Zkušenosti jsem nějaké nasbíral. A snad je budu umět podat. Rozhodně se o to pokusím.

Autor: David Nejedlý