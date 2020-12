Pořádně rozmrzelý byl kouč Lvů Tomáš Pomr po páteční porážce 1:3 od Dukly Liberec. „Každá prohra mrzí, ovšem tahle obzvlášť,“ neskrýval. „Hráli jsme přitom velmi dobře, byli jsme lepší než soupeři, ale nezvládli jsme koncovku třetího setu, v níž jsme vedli 21:17,“ nechápal trenér. „Na konci zápasu jsme neměli žádný bod a pořádně nahlodané sebevědomí. Ve chvíli, kdy se nám přestalo dařit, jsme nedokázali najít další zbraň. To bych bral jako ponaučení.“

V autobuse do Zlína tak měli Lvi „o zábavu postaráno“. „No, rozbor proběhl,“ usmál se Pomr. „Klukům jsem kladl na srdce, aby hráli koncentrovaně a zodpovědně,“ prozradil. „Úplně bez chyb to nebylo. Vítězství 3:0 venku a po náročném programu, se vždycky cení. Už kvůli našemu sebevědomí bylo důležité, že jsme potvrdili svou kvalitu,“ těšilo kouče. U srdce ho zahřál především výkon univerzála Mateje Mihajloviče. „Táhl tým, jak bych si představoval. Pokud se k němu vždy přidají dva další nadstandardní individuální výkony, budeme hodně silní,“ mínil.

Lotyšsko už neřešíme

Cesta do Horodoku nebyla pro Lvy jednoduchá. Letěli do Kyjeva, kde přesedli na autobus, ve kterém strávili dalších pět hodin. Los Vyzývacího poháru je letos podruhé poslal na východ. O hororu z Lotyška se jim už mluvit nechtělo. Pro připomenutí: v Jurmale skončili v karanténě, duely se neodehrály a o jejich postupu rozhodlo jen to, že se soupeři ze soutěže odhlásili.

Paradoxem „listopadového výletu“ bylo to, že oba pozitivní členové výpravy před odletem i po návratu prošli v Česku testy s negativním výsledkem. „Testy prostě nejsou stoprocentní. Pokud jsme na nějakých 90 procentech jistoty, tak při osmnácti testovaných, což je náš příklad, je dost pravděpodobné, že se stane chyba,“ popisoval Pomr. Na to, že by však přišla další, nechtěl ani pomyslet. „To bychom nemohli jet nikam. Věříme, že to tentokrát dopadne dobře, a rozhodne se na palubovce.“

Testy na covid-19 jsou nyní pro Lvy denním chlebem. Šli na ně ve čtvrtek kvůli utkáním s Libercem a Zlínem. Absolvovali je v pátek večer po porážce s Duklou, aby mohli na palubu letadla. Na poslední si zaskočí v pondělí ráno na Ukrajině. „Více udělat nemůžeme. Jako sportovci patříme k nejtestovanějším lidem široko daleko,“ postěžoval si trenér. Radost mu však udělal kádr bez jediné absence. „To je moc dobře. Utkání je teď hodně. Stále častěji budeme zápasovou zátěž rozkládat mezi více hráčů,“ ozřejmil.

Na Ukrajině mohou čekat Lvy až dva duely. Jen vítěz miniturnaje si zajistí semifinále Vyzývacího poháru. V osmifinále se Pražané (v úterý) střetnou se Sportingem Lisabon. Pomr vyhlíží silného protivníka. „Jde o herně i ekonomicky vyspělý klub, který patří ke špičce portugalské ligy.“ Informací o soupeři mají Lvi tentokrát dost. Trenér zhlédl posledních pět zápasů Sportingu. „Musíme se připravit na kombinační volejbal. Hráči Sportingu jsou fyzicky i skokansky výborně disponovaní. Zdobí je pestrá, rychlá a technická hra,“ charakterizoval.

Narazí i na Estonce?

Z druhé dvojice favorizuje pražský kouč estonskou Saaremau. „Estonci jsou dlouhodobě úspěšní v Baltické lize, v jejich nároďáku najdete hodně talentů. Hráči z nejvyšší soutěže chodí do kvalitních evropských celků,“ vypočítával Pomr. Ani Ukrajince však nechtěl zatracovat. „Mají výhodu domácího prostředí. V jejich kádru je hodně zkušených hráčů, bývalých reprezentantů,“ ocenil.

Zatímco v české extralize Lvi hýří sebevědomím, na mezinárodní scéně jsou jejich výroky opatrnější. „Věřím, že budeme konkurenceschopní. Jen z videí nedokážu porovnat kvalitu soupeřů s naší,“ vysvětloval Pomr. „Chceme podat maximální výkon. Pokud se nám to podaří, tak se necháme překvapit, na co to bude stačit,“ dodal.