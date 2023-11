Lvi přivítají hvězdnou Civitanovu. Spoléháme se na fanoušky, zní z kabiny

/FOTOGALERIE/ Fotbalovou terminologií jako by do Prahy zavítal Real Madrid, hokejovou Montreal Canadiens. Volejbaloví Lvi se ve čtvrtek večer v Unyp areně postaví Lube Civitanova. K vidění budou mistři světa, držitel zlaté medaile z Tokia 2020, dohromady vítězové Ligy mistrů z let 2002 a 2019, sedminásobní italští šampioni… „Obrovští favorité, jeden z kandidátů na celkové vítězství v Lize mistrů, jeden z nejlepších týmů světa,“ neskrývá trenér Lvů Juan Manuel Barrial. „Hrajeme ale doma a před našimi skvělými fanoušky. Jsme odhodláni bojovat a samozřejmě si chceme jít pro vítězství,“ dodává odhodlaně kouč.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Radost. Lvi na úvod Ligy mistrů přehráli Maaseik, nyní se chtějí pokusit o další senzaci. | Foto: VK Lvi Praha