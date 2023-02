Před týdnem jste byli kritizovaní za slabší výkon ve Frýdku-Místku. Co se změnilo? Nic zásadního. Celý týden jsme tvrdě trénovali. Nezastavilo nás ani to, že bylo několik kluků nemocných a dlouho jsme nebyli kompletní. Tvrdou prací jsme se vrátili na úroveň hry, jakou bychom si představovali.

Čím si vysvětlujete výkonnostní výkyvy?Kvalita naší hry roste a padá s výkonem soupeře. Proti týmům, které jsou papírově slabší, nejsme bohužel dostatečně soustředění. Proto s nimi ztrácíme sety, potažmo body. Je to škoda a musíme na tom pracovat.

VK Lvi Praha – VK Dukla Liberec 3:0 (25:23, 25:17, 25:22)

Lvi: McCarthy, Schouten, Gabriel, Todua, Janouch, Čech, libero Moník. Střídali: Pliasetskyi, Kollátor, Vodička. Trenér: Barrial. Dukla: Krajčovič, Bryknar, Demar, Nikačevič, Gavenda, Gomez, libero Maar. Střídali: Veselý, Staněk, Pavlíček, Jemeljanovs, Ticháček, Hendrich. Trenér. Démar. Rozhodčí: Grabovský, Možnár. Počet diváků: 750.

V čem jste byli lepší než Liberec?

Obě strany parádně servírovaly. My jsme za to ale vzali v klíčových momentech o něco více. Fungovaly nám všechny činnosti. Dali jsme dobré podání, snadněji blokovali a naši přihrávači pro změnu dokázali ustát servis soupeře.

Sám jste zaznamenal dvě esa a měl série na podání. Prozradíte svůj recept na tuto činnost?

Nic složitého v tom nehledejte. Prostě si míč vysoko nadhodím a dám do něj tu největší ránu co zvládnu. (směje se)

Přehráli jste lídra tabulky. Co to pro vás znamená?

Minimálně dvě věci. Udrželi jsme jednobodový náskok na čtvrté Budějovice, což je před play-off důležité. Hlavně jsme si zvedli sebevědomí. Dukla byla posledním týmem extraligy, který jsme neporazili. Teď z nás musí mít respekt úplně každý.

Kapitán Lvů Jakub Janouch o Schoutenovi: „Casey nás táhne od prvního zápasu, respektive od přípravy. Podává stabilní výkony. Víme, že se na něj můžeme spolehnout. Je to účko, jak má být.“

Řešíte už v kabině, koho byste si přáli do play-off?

Vůbec ne. Dobře víme, že už ve čtvrtfinále dostaneme těžkého soupeře. Lámat si hlavu jakého, by bylo zbytečné.

V sobotu zavítáte na palubovku jedenáctého Ústí. Co udělat pro to, abyste ukázali svou lepší tvář?

To samé, co před Libercem. Od pondělí musíme tvrdě makat. Všechno začíná v posilovně, pokračuje herními tréninky a končí zápasem. Musíme zůstat maximálně soustředění a trpělivě si dojít pro další tři body.