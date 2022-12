Lvi ukončili sérii Jihostroje. Byli jsme šťastnější, přiznal Schouten

/ROZHOVOR/ Za bořitele „nedobytných tvrzí“ lze letos označit pražské Lvy. Jako první vyhráli v Odoleně Vodě i v Českých Budějovicích. To se jim podařilo v sobotu večer a výrazný podíl na tom měl Casey Schouten. Kanadský univerzál se vracel do důvěrně známého prostředí, dres Jihostroje oblékal předchozí dvě sezony. To ho nestresovalo a k vítězství 3:2 přispěl 16 body. „Do Budějovic jsem se těšil celý týden. Na energii v hale, fanoušky, kluky i všechny lidi okolo klubu. Nejdůležitější ale je, že jsme vyhráli,“ usmíval se 28letý volejbalista.

Casey Schouten útočí. | Foto: Lvi Praha