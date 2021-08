„Bělorusky jsou z druhého koše přijatelnější soupeř, určitě tam byli i silnější. My jsme měli možnosti si proti nim letos v létě zahrát dva přípravných zápasy před mistrovství Evropy, tak víme, co nás bude čekat. Hrají rutinní basketbal založený na spolupráci hráček, které se dlouho znají. Uvidíme, zda zkušené hráčky půjdou s týmem dále. Viděli jsme, že kdy v zápasech prostřídali, jejich kvalita šla dolů,“ uvedl na adresu papírového favorita skupiny trenér českého národního týmu Štefan Svitek.

„Nizozemsko to v poslední kvalifikaci mělo hodně těžké. Stejně jako Slovensko a Maďarsko dosáhlo na bilanci 2/2. Určitě jsou na vzestupu a je to nebezpečný tým, ale dá se s nimi hrát. Irsko je pro nás velká neznámá. V posledních letech zaznamenali úspěchy v mládeži, takže začali dobře pracovat i v ženském basketbalu,“ ocenil další dva soupeře ze skupiny.

Dnešní los trenérovi Svitkovi nepřidělal vrásky na čele: „Z mojí strany je s losem spokojenost. Už se těším, až se vrhneme do přípravy i s obměněným reprezentačním družstvem. Uvidíme, na co budeme mít, proto jsem ve vyjádřeních k síle skupiny opatrný.“

Kvalifikační okna:



11. – 14. listopadu 2021

24. – 27. listopadu 2022

24. – 27. února 2023

Češky odehrají šest kvalifikačních zápasů. Pokud by byly místo Lotyšska vylosovány ke Švédsku a Izraeli, přišly by o dva soutěžní zápasy. „Z mého pohledu je určitě dobře, že hrajeme ve čtyřčlenné skupině. Mladý tým potřebuje co nejvíc konfrontace a zápasů. Ne třeba přímo těžkých, ale důležitých, kde musíte vyhrát. Každý takový zápas hráčkám pomůže růst,“ těší Svitka.

Podle vyjádření Kamila Nováka, regionálního ředitele FIBA pro Evropu, se pracuje na tom, aby kvalifikace mohla proběhnout ve stejném formátu jako před pandemickou situací, tedy se zápasy doma a venku, bez bublin. Pokud se situace výrazně nezhorší, měl by se tak národní tým poprvé od listopadu 2019 představit domácímu publiku ve soutěžním zápase.

✅ The stage is set for the #EuroBasketWomen 2023 Qualifiers!



? Window 1 : November 11-14, 2021

? https://t.co/Kg9D2FyTdn pic.twitter.com/aMiuk6JZoV — FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) August 20, 2021

„Je to fajn. Hodně ale záleží na tom, kolik pustí do haly diváků. Hrát doma před prázdnou tribunou není obrovská výhoda. Ano, odpadne vám cestování, ale to je tak všechno. Pokud budou diváci, tak hrát doma – venku je to nejlepší, co vůbec může být,“ těší se na návrat do starých kvalifikačních kolejí.

Právě v domácím prostředí české basketbalistky celou skupinu odstartují a hned je čeká dost zásadní zápas. Přivítají totiž Bělorusko. K druhému zápasu úvodního kvalifikačního okna odcestují do Irska. O rok později v listopadu 2022 odehrají oba zápasy na hřištích soupeřů, aby celou kvalifikaci mohly zakončit dvěma domácími zápasy.

„Dá se trochu vnímat, že tady nám los nepřál. Ještě nebudeme vědět, na čem s obměněným kádrem jsme. Ale třeba před dvěma lety jsme začali v Itálii těžkým zápasem. Ta výhra pak byla klíčová pro další vývoj skupiny. Prostě to tak je a nic s tím neuděláme. Budeme vstupovat do neznáma. Času na přípravu bude málo, ale také uvidíme, jak na tom bude soupeř,“ vyhlíží už první kvalifikační klání.

Postupový klíč je stejně neúprosný jako v předchozích letech. Účast na ženském EuroBasketu 2023 si zajistí deset vítězů skupin. Právo startu na evropském šampionátu získá také čtveřice nejlepších týmů na druhém místě skupiny, přičemž ve čtyřčlenných skupinách se zápasy s posledním celkem odečítají. Pokud v této čtrnáctce budou i pořadatelé, pak právo účasti přechází i na 5., resp. 6. nejlepší celek ze druhého místa.

Los kvalifikace mistrovství Evropy:



Skupina A: Německo, Bosna a Hercegovina, Belgie, Sevení Makedonie

Skupina B: Litva, Ukrajina, Francie, Finsko

Skupina C: Rumunsko, Maďarsko, Španělsko, Island

Skupina D: Polsko, Slovinsko, Turecko, Albánie

Skupina E: Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko

Skupina F: Dánsko, Černá Hora, Rusko, Rakousko

Skupina G: Portugalsko, Velká Británie, Řecko, Estonsko

Skupina H: Lubembursko, Slovensko, Itálie, Švýcarsko

Skupina I: Nizozemsko, Česko, Bělorusko, Irsko

Skupina J: Izrael, Lotyšsko, Švédsko