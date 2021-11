Český MMA bojovník Filip Macek nezískal ani na druhý pokus pás šampiona bantamové váhové kategorie do 61 kg organizace Oktagon, v Pardubicích prohrál s Jonasem Magardem z Dánska jednoznačně 0:3 na body.

Oktagon Prime 4, galavečer smíšeného bojového umění MMA, 6. listopadu 2021 v Pardubicích. Václav Holota oslavuje vyhraný zápas. | Foto: ČTK

"Filip byl opravdu trvrdý soupeř. To, jak se vypořádal se zápasem, bylo skvělé," řekl Magard, který duelu dominoval od prvního do pátého kola. "Byl to přesně soupeř, jakého jsem chtěl. Kdykoliv může ukončit zápas, protože je nebezpečný," uvedl devětadvacetiletý bojovník.