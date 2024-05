Nečekaný padák. Populární uzbecký MMA zápasník Makhmud Muradov skončil v nejslavnější organizaci UFC. Z elitní společnosti ho vyhodili, přestože nedávno podepsal nový kontrakt. Pravý důvod neví ani sám Muradov, může jen spekulovat. Už se mu ale hrnou nabídky z Evropy, ve hře je i návrat do Oktagonu, kde se rýsuje velká bitva.

Makhmud Muradov už se v prestižní organizaci UFC nepředstaví. Dostal padáka. | Foto: Profimedia

Tahle zpráva přišla jako blesk z čistého nebe. Šokovala celou bojovou scénu, nejvíc ale samotného Muradova. „Stejně jako vy jsem se dozvěděl novinku, že už nejsem zápasník UFC. Napsal jsem manažerovi, protože nevím proč. Prostě jen přišla zpráva, že děkují za vše, ale důvod nenapsali,“ oznámil přes sociální sítě čtyřiatřicetiletý bijec z Uzbekistánu, který našel v Česku druhý domov.

Poslední zápas Muradova v UFC:

Zdroj: Youtube

Muradov působil v UFC od roku 2019. Pod hlavičkou elitní organizace odzápasil sedm bitev s bilancí čtyř výher a dvou porážek. Poslední duel proti Rusovi Aliaschabu Chizrievovi neměl vítěze kvůli nedovolenému zásahu prstem do oka.

Další bitvy v zámoří už nepřidá. Přitom v březnu podepsal s UFC smlouvu, která mu měla zaručit čtyři zápasy. V rozhovoru pro CNN Prima NEWS řekl, že nejspíš dostal vyhazov kvůli zápasu, který ze zdravotních důvodů zrušil.

Bitva s Kincem?

„Nevadí, život jde dál. Nechtěl jsem tam takhle skončit, ale to je osud. Nejsem zklamaný, ale jen trochu smutný. Je to však sport a život pokračuje. Uvidíme, co přijde dál. Mám už nějaké nabídky. Kariéru určitě nekončím,“ vzkázal Muradov.

Zatím neví, co bude dál. Variant se ovšem nabízí několik. Jednou z možností je návrat do Oktagonu. „Jasně, že bych chtěl zápasit před domácím publikem. Chybělo mi to a chybí. Ať už jsem byl v Oktagonu nebo KSW v Česku, tak jsem viděl domácí fanoušky a bylo to super. Těším se, až se vrátím. Nevím ještě ale s kým. Dávám tomu teď deset dní, až udělám turnaj a pak začnu jednat na sto procent,“ naznačil svoje plány.

Fanoušci věří, že by tak přece jen mohlo dojít na původně plánovaný duel Muradova s šampionem Patrikem Kinclem.