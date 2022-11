Mezi favoritky běžkyně z Frýdlantu nad Ostravicí sice nepatřila, ale v náročných klimatických podmínkách si skvěle rozvrhla síly. Zatímco dvě soupeřky před ní tempo neudržely, Češka se ve druhé polovině závodu dostala na stříbrnou pozici. A tu udržela až do cíle.

Cyklistka Miculyčová chce na MS v Abú Dhabí vybojovat postup na olympiádu

„Bylo to něco neuvěřitelného. Dobíhat do cíle s českou vlajkou na druhé pozici a ještě všude kolem slyšet svoje jméno,“ líčila po návratu třiadvacetiletá členka týmu 2BWinner, která se před lety spíš než o běhání zajímala o fotbal a florbal.

Největší úspěch kariéry

To už ale dávno neplatí. „Do posledních metrů jsem si vlastně neuvědomovala, že běžím cílovou rovinku na mistrovství světa. Byl to naprosto skvělý pocit,“ vykládala svěřenkyně trenéra Tomáše Ondráčka na webu ČAS.

Nezdolný dakarista. Dřív jsem se stresoval, teď jezdím pro radost, říká Tomeček

„Dala jsem do závodu maximum a jsem moc spokojená. Myslím, že na to budu vzpomínat celý život. Je to největší úspěch mé kariéry,“ dodala atletka, která na zlínské Univerzitě Tomáše Bati studuje obor sociální pedagogika.