Respektive se Maki loučí bez třetí účasti pod pěti kruhy a chce se stát matkou. Ovšem nevylučuje, že by se na volejbalovou pláž vrátila.

V Tokiu si užila své. Pobyt strávila v izolaci. Po návratu nebylo na trénink pomyšlení. Letos si už s Barborou Hermanovou nejspíš nezahrají. A jejich cesty se pravděpodobně rozejdou.

„Nemusím připomínat, jaké zklamání to pro mě bylo. Přípravě na Tokio jsme věnovali pět let. No a na poslední chvíli nám to zlomilo srdce. Sport dokáže být brutální. Tak to někdy dopadá,“ konstatovala smutně.

„Nemíním takhle skončit, jedeme dál,“ snažila se úsměvem potlačit slzy. „Doufám, že se blýská na lepší časy…“

Hermanová odehrála po OH dva turnaje s jinými hráčkami. Stabilní parťačku na příští rok či roky si bude shánět. „Byl to test. Jsou tu šikovné holky, v úvahu připadají dvě nebo tři.“

Maki má za patnáct let, co se pohybuje v plážovém volejbalu, písek hluboko pod kůží. Při vyslovení pařížských OH 2024 se jí rozzáří oči.

„Před půl rokem bych k návratu po porodu řekla, že je to asi fifty fifty. Chci být mámou, ale zároveň mít zadní vrátka. Teď jsem nakrklá, že jsem se nemohla rozloučit, jak jsem chtěla. Do Paříže je daleko, ale láká mě,“ přiznala třiatřicetiletá volejbalistka.

Hermanová s ní hrála posledních šest let. „Za tu dobu jsem z naší spolupráce získala spoustu sportovních i lidských zkušeností. V kariéře mě to posunulo, mám medaili z mistrovství Evropy, byla jsem na olympiádě, ta druhá se bohužel nepovedla. Maki je naše nejlepší volejbalistka. Jsem hrdá, že jsem s ní mohla hrát. Moc jí i Simonovi děkuji,“ prohlásila.

„Pro mě se uzavírá jedna náročná kapitola. A byla krásná,“ říkala plačící Markéta. „Nečekala jsem, že to pro mě bude tak emotivní. Je možné, že to není definitivní odchod z písku. Plážový volejbal je součástí mého života. Investovala jsem do něj spoustu času a energie. Pořád mě baví a fascinuje.“

Maki, hodně štěstí!