Možná to bylo i proto, že na Tour nemohl zcela prodat svou formu. Dva týdny to šlo, ale v 16. etapě okolo Nimes upadl. „Když člověk spadne v šedesátikilometrové rychlosti, docela ho to sebere. Asi to mělo nějaký vliv, další den jsem nezachytil únik. Byla to chyba… Ale pády k cyklistice patří, z toho se nejde poučit,“ uvedl člen týmu Dimension Data, který byl klasifikován na 16. místě.

S trenérem si během Tour říkali, že celkově by mohl dojet patnáctý. „Ta jedna příčka níž mě mrzí,“ dodal. Nespokojený? Ne. „Po delší době jsem si vyzkoušel, jaké to je jet na celkové pořadí. Viděl jsem, že to jde, že ještě nepatřím do starého železa. A to i přesto, že sezona nebyla do té doby exkluzivní.“

Roman Kreuziger na Tour de France:

2008 - 12. místo

2009 - 9. místo

2010 - 9. místo

2011 - 112. místo

2013 - 5. místo

2015 - 17. místo

2016 - 10. místo

2017 - 24. místo

2019 - 16. místo

Závodění ho bavilo. „Mám do toho pořád chuť. Umím se na těžké závody připravit. To je dobrá vizitka i vzhledem k příštímu roku, kdy kromě tradičních startů přibude olympijské vystoupení v Tokiu,“ řekl 33letý silničář.

Jedna věc jej zaskočila jako všechny? Byly to ony kroupy v Alpách, kvůli nimž byli závodníci při sjezdu do Val d'Isére zastaveni. „Klobouk dolů, jak to dokázali zorganizovat. Určitě to bylo jediné rozumné a bezpečné řešení,“ pokýval hlavou. Přitom našli se tací, kteří by zkusili projet řekou a haldami ledu. Ne tak Kreuziger…

Vzhledem k jeho zkušenostem nic divného. Český cyklista jel Tour už podeváté. Čas na bilancování? „Vyzdvihnout se dá nejlepší výsledek, což je páté místo z roku 2013. Stejně jako první účast o pět let dřív, kdy jsem bojoval o bílý trikot pro nejlepšího jezdce do 25 let. Letošní Tour bych dal na stejnou úroveň s desátým místem v roce 2016. Nejlepší to nebylo, ale zkoušel jsem se posunout v únicích.“

Jaký má názor na Kolumbijce Egana Bernala, prvního vítěze z této země a třetího nejmladšího jezdce, který do Paříže dojel ve žlutém? „Potvrdil, jakým je ve dvaadvaceti letech velkým talentem. Dávám mu velkou budoucnost. Jeho postavení akceptoval i loňský vítěz a kolega z týmu Ineos Geraint Thomas. Myslím, že pokud bude dál v dobré stáji a udrží si mentalitu, může uspět vícekrát,“ sdělil.

Zlepší šesté místo?

Po třítýdenním záběru si Kreuziger příliš neodpočine. Doma stráví necelé čtyři dny. „Ve čtvrtek odlétám na klasiku San Sebastian. Mám to tam rád, je to krásný podnik v Baskicku. V pátek si chci projet některé pasáže. Je to poslední závod, kdy se chci zmáčknout,“ poznamenal.

Potom přijde už trochu volnější režim. „Závodit budu dál, ale přípravu nasměruji k mistrovství světa v Anglii. „Chceme se tam podívat. Mám informace, že by nám to se Zdeňkem Štybarem a Petrem Vakočem mohlo sedět. A kdo ví? Třeba by se nám společnými silami povedlo zlepšit mé loňské šesté místo.“