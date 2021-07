Během posledního roku se snažila udržet své děti u sportování. V kampani „Děti si zaslouží pohyb“ pak společně s Českým olympijským výborem a oštěpařkou Bárou Špotákovou inspirovala rodiče, aby se s dětmi hýbali. Nově se Emmons stala ambasadorkou Olympijského festivalu, jehož hlavním cílem bude letos právě návrat dětí ke sportu.

Vzpomenete si, kterou olympiádu jste jako první sledovala v televizi?

Tak to byla určitě Atlanta. Bylo mi třináct a závodně jsem plavala. Tehdy jsem zatoužila skočit jednou do olympijského bazénu, což se mi nakonec nesplnilo, ale na olympiádu jsem se nakonec podívala třikrát. Zpětně je mi trochu líto, že jsem do Ria neletěla, ale byla jsem tehdy těhotná a vyhodnotili jsme hrozbu viru Zika jako zbytečné riziko. Olympiáda pro mě byla vždy nekonečná motivace.

Váš muž Matthew si na olympijských hrách vystřílel kompletní sadu medailí. Jak vaše olympijské úspěchy vnímají děti?

Naše děti to neberou nijak výjimečně. Ano, byli jste tam a vyhráli jste ty medaile, které jsou někde v komoře schovaný. Dokonce jsme jim ani nikdy naše finálové střelby nepouštěli. Mám v sobě uchované spíš olympijské emoce než konkrétní vzpomínky. Každopádně se jim snažíme předávat olympijské hodnoty jako je fair play a přátelství, nebo radost ze sportu. I proto jsem ráda, že Olympijské festivaly představí novou zábavně vzdělávací zónu věnovanou hodnotám a symbolům olympiády. Já sama jsem v tom vyrostla a v životě mi to vždy hodně pomáhalo.

Proč jste se stala ambasadorkou Olympijského festivalu v Praze?

Mám ráda, když se všechno, co dělám někam posouvá a směřuje. Na Olympijském festivalu se bude prezentovat víc než třicet svazů a děti si tak vyzkouší opravdu mnoho různých sportů, které by třeba normálně neměly šanci v životě poznat. Věřím, že tahle sedmnáct dní trvající akce děti ke sportu vrátí a ukáže jim, jaké existují možnosti. Festivaly mají skvělou atmosféru.

V čem konkrétně?

Už samotné olympijské kruhy jsou pro mnohé děti symbolem výjimečnosti. Navíc v době konání Her to má o to větší náboj. Šíření olympijských hodnot je díky takové akci mnohem snazší. Jsem ráda, že mám možnost spolupracovat s Českým olympijským výborem na tak důležitém projektu. Na festival se určitě přijedeme podívat. Doufám, že tam strávíme dostatek času a vyzkoušíme si toho co nejvíc. Byla by škoda přijít třeba o šerm nebo trenažér bobistů. A to jsou jen dvě z těch velkých lákadel.

Tématem olympijských festivalů je i udržitelnost a respekt k životnímu prostředí. Snažíte se doma například třídit odpad?

Jednorázové věci u nás doma téměř nenajdete a myslím, že jsme tady na venkově s tříděním trochu za exoty, protože třídíme opravdu hodně. Vždy, když něco kupujeme, ať už je to zubní kartáček nebo auto, řešíme hlavně životnost, praktičnost a dopad na životní prostředí. Naším cílem je si doma nastavit udržitelnost v co nejvyšší míře. Proto si také hodně věcí sami pěstujeme nebo vyrábíme.

Máte čtyři děti, půjde některé z nich ve vašich stopách směrem k olympiádě?

Všechny naše děti mají hezký vztah ke sportu. Nejstarší dcera tíhne víc k umění a sedí ji spíš individuální sporty. Osmiletý syn je naopak velmi soutěživý a zamiloval se do MTB, takže tam očekáváme, že by se mohl sportu věnovat i na profesionálnější úrovni. Menší holky, tak ty zatím na olympiádě zajímá asi nejvíc maskot.