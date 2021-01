Ne kdovíjaké mámy, ozvaly se dvě respektované osobnosti, olympijské vítězky. Kateřina Emmons a Barbora Špotáková. „Zodpovědnost nyní leží na nás, rodičích,“ shodly se uznávané sportovkyně, načež s pomocí Českého olympijského výboru spustily kampaň.

Ona kampaň dostala název „Rozhýbejme děti“.

Nic jednoduchého – zvlášť s ohledem na dávno zrušené kroužky, zavřené bazény nebo zamčené brány u hřišť… Přesto (právě proto) přišly hvězdná oštěpařka a bývalá střelkyně s několika tipy, co lze dělat.

„Moje motto v aktuální situaci zní: Neremcat a zabrat,“ říká 37letá Emmons.

Držitelka tří olympijských medailí včetně zlata z Pekingu má doma čtyři děti. Prý funguje, když jim vytyčí cíl a slíbí odměnu za splněný úkol. „Dobrým zpestřením může být procházka, při které se přeskakují kaluže, běhá…“ dodává.

„Děti mají rády pohyb. Tak to v nich nesmíme zadusit,“ líčí 39letá Špotáková.

Dvojnásobná olympijská šampionka vychovává dva kluky, do toho se připravuje na svůj asi poslední rok kariéry. „V pohybu je nejlepší jít příkladem,“ usmívá se.

Zdroj: ČOV

Snaha obou matek stojí za pozornost. Jenže ani zapojení rodičů nevyřeší všechno. Zvláště když do toho mají své ratolesti učit… A ke všemu nastupuje sociální interakce a problém s kolektivními sporty. S trenérem nebo parťákem z oddílu se děti potkají maximálně tak na videochatu.

Asi je jednodušší všechno zavřít, říká Špotáková



O zákazech a omezeních:

„Kruté je, že jsem společně s různými iniciativami řešila problém obezity dětí ještě před covidem. A to ani nemluvím o iniciativě zkvalitnit tělocviky na prvním stupni, abychom malé děti nadchli pro rozličné sportovní aktivity. To vše na půl roku zastaveno a zlepšení stavu v nedohlednu. Bylo by to fajn, kdyby mohly děti sportovat za určitých pravidel, ale je zřejmě jednodušší zavřít vše.“



O situaci ve světě:

„Neznám ji, ale abych řekla pravdu, vždy se snažím dělat vše nejlépe v domácím prostředí a teprve potom se rozhlížím po okolí. Máme zde mnoho skvělých odborníků, kteří vidí věci v souvislostech a již dlouho bijí na poplach.“

Omezení aktivit venku nechápu, tvrdí Emmons



O zákazech a omezeních:

„Z mého laického pohledu se mi nezdá, že by opatření zakazující pohybové aktivity dětí nějak výrazně ovlivňovala celkovou situaci. Právě naopak… Po pohybu a sociálním kontaktu je “hlad“. Jsem přesvědčená o tom, že by se dala najít vhodná varianta, která by dost uklidnila situaci, díky které by mnozí už neměli potřebu vymýšlet, jak omezení obcházet. Vnitřní aktivity se dají omezit počtem účastníků a tak. Omezení venkovních aktivit jsem nepochopila nikdy.“



O situaci ve světě:

„Vím, že například v Americe velice záleží na tom, o kterém státě mluvíme. Florida je třeba velmi benevolentní, Kalifornie obecně velice přísná.“