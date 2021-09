O jak velkou senzaci jde, to dokresluje příhoda Adama Bartoše. Český smečař ve službách Nantes musí po postupu narychlo měnit plány. Nebo spíš klubový manažer, který Čechům nevěřil.

WOOOW! ? ?? Česká volejbalová reprezentace si vyšlápla na olympijské šampiony z Francie a postupuje do čtvrtfinále mistrovství Evropy! ?? Jste fakt borci! ?? #czechvolleyball pic.twitter.com/iCZAfMn5eY — Český olympijský tým (@olympijskytym) September 13, 2021

„Už mi koupil letenku na středu, takže jsem hrozně rád, že mu můžu říct, ať si ji pěkně přesune na příští týden,“ líčil pobaveně Bartoš. Ve středu totiž bude Bartoš v Ostravě bojovat o semifinále se Slovinci.

V dobré náladě byl po třísetové výhře nad Francií i Adam Zajíček, který při mečbolu zablokoval hvězdného smečaře Earvina Ngapetha. „Doufám, že mě u toho někdo vyfotil a nechal bych si to zarámovat,“ vtipkoval. „Je to fantazie a zadostiučinění,“ rozplýval se Zajíček.

Podle Bartoše, který působí ve Francii až na jednu sezonu od roku 2014, vzali reprezentanti země galského kohouta nečekanou porážku s noblesou. „Spoustu kluků znám osobně z ligy a jsou super. Umí skousnout porážku, i proto jsou tam, kde jsou. Nejsou to žádné panenky, které by potom přestaly makat. O to víc si myslím, že zaberou a další šampionát pojedou.“